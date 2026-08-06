Prosegue la preparazione del Crotone di Leandro Greco in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2026-2027. I rossoblù continuano a lavorare al centro sportivo con l'obiettivo puntato sul primo appuntamento dell'anno: il derby contro il Cosenza, in programma domenica 16 agosto allo stadio Ezio Scida, valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C.

Dopo aver ripreso gli allenamenti martedì pomeriggio, la formazione pitagorica è stata impegnata ieri in una doppia seduta. Oggi, invece, il programma ha previsto un'unica sessione durante la quale mister Greco ha dato spazio anche a una partitella in famiglia a ranghi misti.

Il test si è sviluppato su due tempi da circa 30 minuti ciascuno e ha visto andare a segno complessivamente sei reti. In evidenza Musso, autore di una tripletta, mentre le altre marcature portano le firme di Ruggiero, Stauciuc e Tordini.

Indicazioni utili per il tecnico rossoblù, che continua a lavorare sulla condizione atletica e sui meccanismi della squadra in vista dei primi impegni ufficiali. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta di allenamento, mentre si avvicina il conto alla rovescia verso il debutto stagionale allo Scida.