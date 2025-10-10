La DB Rossoblù Luzzi archivia con un netto 5-1 il ritorno degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti contro la Rossanese e conquista così il pass per i quarti di finale, dove affronterà l’Isola Capo Rizzuto. Una vittoria netta, come sottolineato dal capitano Pierfrancesco D’Acri nell’intervista rilasciata al network LaC dopo il triplice fischio. Il match di mercoledì, segnato da tanto turnover nelle due squadre, in modo particolare tra le fila bizantine, si apre al 36’ con il gol di Percia Montani per la DB. La Rossanese trova il pari al 40’ con Pellegrino, ma nella ripresa i luzzesi prendono il largo: Filidoro firma il nuovo vantaggio con una bordata dalla distanza, Percia Montani sigla la doppietta personale due minuti dopo, poi Gueye e Ruffolo chiudono i conti nel finale per il 5-1 definitivo.

D’Acri, soddisfatto per la prestazione e il passaggio del turno, fissa subito l’obiettivo: «Puntiamo alla Coppa e al campionato, la squadra è stata costruita per competere su entrambi i fronti. Stiamo crescendo gara dopo gara».

Il capitano dei rossoblù riconosce che la pressione di essere tra le favorite in Eccellenza è inevitabile ma anche positiva: «Quando si punta al salto di categoria la pressione c’è, ma serve a dare qualcosa in più la domenica. Non ci nascondiamo – afferma D’Acri – , vogliamo vincere e abbiamo costruito un gruppo per riuscirci».

Infine, uno sguardo alle rivali: «L’Eccellenza è un campionato difficile, con squadre organizzate e di livello. Non so chi alla fine prevarrà, ma chi lotta là in alto ha dimostrato di meritare».