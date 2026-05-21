Si tratta di un appuntamento che unirà sport, cultura e socialità, confermando il lavoro che l’associazione porta avanti sul territorio per diffondere gli scacchi come esperienza educativa, aggregativa e inclusiva. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

Sabato 23 maggio, dalle ore 16, il Lungomare Fabiani di Diamante, all’altezza della Gelateria Cuore Matto, ospiterà il gran finale del Campionato Sociale della ASD Scacchi Riviera dei Cedri.

I finalisti si confronteranno nell’ultimo decisivo appuntamento che assegnerà il titolo di Campione Sociale 2026, in un pomeriggio che sarà però molto più di una semplice competizione sportiva.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di portare gli scacchi tra la gente, trasformando uno spazio pubblico in un luogo di incontro, curiosità e condivisione. Accanto alle partite ufficiali saranno disponibili scacchiere per il libero gioco, aperte a bambini, famiglie, appassionati e semplici curiosi che vorranno avvicinarsi al fascino del nobil giuoco.

Una piccola mostra

Durante il pomeriggio sarà inoltre allestita una piccola mostra con i lavori realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al concorso di pittura “Il mondo degli scacchi”, un percorso creativo che ha raccontato attraverso colori, fantasia ed emozioni il rapporto tra arte e strategia.

Invito rivolto a tutti

Un appuntamento che unisce sport, cultura e socialità, confermando il lavoro che l’associazione porta avanti sul territorio per diffondere gli scacchi come esperienza educativa, aggregativa e inclusiva.

L’invito è rivolto a tutti. Perché gli scacchi, prima ancora di essere una sfida, sono un linguaggio universale capace di mettere in relazione generazioni, storie e sensibilità diverse.