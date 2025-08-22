Un pareggio, ma ricco di spunti e sostanza. È terminata 0-0 l’amichevole disputata ieri allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme tra il Sambiase (formazione di Serie D) guidata da mister Tony Lio, e il Praiatortora (squadra militante in Eccellenza) e guidata da mister Salvatore Viscardi. Si tratta sempre di calcio d'agosto, certo, ma un test utile a entrambe per misurare la condizione fisica e atletica, più che tattica e tecnica, in vista del primo impegno ufficiale che sarà tra poco più di una settimana in Coppa Italia.

Buon test

Ne è venuta fuori una partita viva, equilibrata, in cui le due squadre hanno dato spazio a rotazioni, prove tattiche e minuti preziosi nelle gambe. Sentore di amarcord innanzitutto per mister Salvatore Viscardi, dal momento che nella scorsa stagione ha affiancato mister Claudio Morelli proprio sulla panchina del Sambiase, nella travolgente cavalcata in Serie D fino ai play off. Continua il percorso di crescita del club tirrenico, e con una prova che è servita anche per consolidare le consapevolezze, dal momento che di fronte c'è una compagine dal blasone storico importante e attualmente militante in una categoria superiore. Il Praiatortora ha comunque dimostrato di saper reggere il confronto con attenzione e carattere, gestendo con ordine i vari reparti in campo e sfiorando anche il vantaggio con una bella occasione da parte di Della Rocca. Un passo avanti importante, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Le formazioni

SAMBIASE 1T: Giuliani, De Cicco, Frasson, Pantano, Andronache, Caruso, Palermo, Solomon, Costanzo, Haberkon, Francisco

SAMBIASE 2T: Lisi (Pagliuso, 35’ st), De Cicco (Naccarato, 37’ st), Colombatti, Strumbo, Leumegni (Melchionna, 40’ st), Calabrò, Palermo (Sena, 33’ st), Diogo, Furiato, Haberkon (Perri, 33’ st), Sueva

PRAIATORTORA 1T: Piccioni, S. Dominguez, Baggini, Gonzalez, Sako (Alcaide, 34’ pt), Maitini, Marino, F. Dominguez, Puoli, Thiakane, Della Rocca

PRAIATORTORA 2T: Piccioni (Pages, 27’ st), S. Dominguez, Mazza, Gonzalez, Alcaide, Maitini (Collins, 27’ st), Marino (Signorelli, 42’ st), F. Dominguez, Puoli (Diaby, 32’ st), Thiakane (Costanzo, 16’ st), Petrone