Dopo circa due settimane di preparazione estiva, il Val Gallico scende in campo per il primo test amichevole pre-campionato per mettere ulteriore benzina nelle gambe. E l'impegno, inoltre, era di quelli importanti dal momento che di fronte c'era la Vibonese (squadra di due categoria più in alto dal momento che milita in Serie D). Allo stadio Luigi Razza, infatti, il club gallicese ha imposto lo 0-0 ai rossoblù dimostrando buoni spunti e mandando segnali positivi al tecnico Di Maria e a tutta la società, in vista del primo impegno ufficiale previsto per il 31 agosto, data della Coppa Italia Dilettanti.

Le parole di Lo Presti

Insomma, il campionato di Promozione B avrà sicuramente tra le protagoniste il Val Gallico del presidente Antonio Lo Presti ed è proprio lui, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, a fare innanzitutto una panoramica generale del mercato e del percorso che si sta facendo: «Le sensazioni sono positive e i ragazzi stanno lavorando fin dal primo giorno, agli ordini di mister Di Maria e del suo staff. Questa era la prima uscita ed è anche importante fare questo tipo di amichevoli».

Sul prossimo campionato che, paradossalmente, si preannuncia più competitivo dell'Eccellenza: «Sarà molto difficile. In Eccellenza ci sono molte squadre che stanno avendo serie problematiche, e questo potrebbe incidere sul livello complessivo dell'annata. Per quel che riguarda il nostro girone, ci sono squadre molto attrezzate ma noi ce la metteremo tutta per conquistare il campionato di Promozione». E ancora: «Abbiamo cercato di costruire una squadra che possa primeggiare e, inoltre, riteniamo di aver formato una rosa più attrezzata rispetto allo scorso anno. Poi, si sa, è sempre il campo il giudice ultimo».

Il mercato è (quasi) chiuso, anche se potrebbe ancora arrivare qualcosina: «Abbiamo fatto tanto - continua Lo Presti - ma se vogliamo essere meticolosi nella scelta e pignoli nel guardare l'organico, allora possiamo dire che magari qualcosa in avanti manca. Nel complesso però la squadra è completa. Abbiamo una rosa che può competere per la vittoria del campionato».