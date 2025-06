Si intensificano sempre di più le trattative in questo mercato dilettantistico estivo che vede coinvolte diverse squadre dei principali campionati regionali: Eccellenza, Promozione A, Promozione B. Dal campo alla panchina, c'è tanta carne al fuoco in questo giugno ormai inoltrato. Diversi sono già stati gli annunci, ma è anche vero che tanti sono gli accordi in dirittura di arrivo o pazze idee di mercato in attesa di prendere piede.

Panchine in fermento

Partendo dal campionato di Eccellenza, attualmente la questione più calda e vivace risulta essere quella degli allenatori, tra rinnovi e cambi di rotta. Apparente silenzio in casa Soriano che comunque sta già programmando la prossima stagione, con il club rossoblù che con ogni probabilità ripartirà da Tonino Figliomeni.

Arrivato a campionato in corso, il tecnico ha guidato il Soriano nella seconda metà di stagione trascinandolo fino a un posto play off che all'ultima giornata sembrava ormai perso, senza dimenticare l'elevato ritmo che da gennaio a maggio ha portato il club vibonese ad avere quasi lo stesso andamento della Vigor Lamezia. Vicino dunque l'accordo tra le parti, con Figliomeni che dovrebbe nuovamente al timone.

Per un allenatore che resta, ce ne sta un altro che dovrebbe arrivare e questo è il caso della Reggioravagnese. La compagine amaranto, dopo la separazione sportiva con Natale Iannì, si è subito mossa alla ricerca dell'identikit che meglio si sposasse con il progetto e la filosofia del club. Dopo settimane di ricerca e trattative, il nome di Pietro Candido sembra essere quello che ha sbaragliato la concorrenza. Lo stesso Candido, inoltre, conosce già l'ambiente dal momento che nell'ultima stagione ha assunto il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile.

Sp. Polistena e San Nicola-Chiaravalle le più attive

Passando al campionato di Promozione B, c'è tanto movimento con diverse novità imminenti. Tra le più attive ci sono Sporting Polistena e San Nicola-Chiaravalle, seppur con le rispettive situazioni. La squadra polistenese, neopromossa al prossimo campionato di Promozione, ha già annunciato diversi importanti colpi di mercato come quello di Dascoli, Baigorri e Guerrisi, tutti di categoria superiore. Il direttore sportivo Ciccia però non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha diversi obiettivi nel mirino, tra questi ci sarebbe quello di Simone Mandaglio. Il giovane classe 2005 è reduce da una buona stagione con la maglia del Capo Vaticano, dimostrando ancora una volta le sue qualità. L'accordo tra le parti potrebbe formalizzarsi nelle prossime ore.



Riflettori puntati anche sul San Nicola-Chiaravalle e sugli sviluppi riguardanti innanzitutto l'ipotetica fusione con il Soverato. La trattativa sembrerebbe avanzata da giorni ma non ancora matura per l'ufficialità. Intanto trapelano le prime possibili figure in caso di sodalizio. La prima questione da affrontare riguarda quella della panchina con Domenico Sisi attualmente in bilico e con Umberto Scorrano sullo sfondo. Sondaggio anche per il direttore sportivo dove, negli ultimi giorni, è spuntato quello di Ettore Gallo che ha lasciato il Sersale dopo tanti anni in giallorosso. Quanto al mercato, chiamata informativa per il centravanti dello Stilomonasterace, Mena, ma l'idea è difficilmente percorribile.