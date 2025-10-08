Le filosofie, nel calcio, sono molteplici e sono tutte, a loro modo, condivisibili per il conseguimento del medesimo obiettivo: vincere. C'è chi gioca per fare un gol in più e chi, invece, fa della difesa il suo punto forte ma in fin dei conti, come si suol dire, cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia.

L'Italia è da sempre madre della buona difesa e ancora oggi, nonostante il calcio sia radicalmente cambiato, tale regola vige e mantiene, peraltro, una sua rilevante efficienza soprattutto nel mondo dilettantistico. Sono ancora i primi chiarori di stagione, dunque è ancora molo acerbo per dare giudizi, ma le tempistiche sono però mature per dare le prime curiosità statistiche in rapporto alle stagioni precedenti e, in questo caso, ciò che si prende in esame è il campionato di Promozione (girone B).

Difese immacolate

Sembra viaggiare a vele spiegate la Deliese di mister Andrea Parentela che, dopo quattro giornate, occupa il primo posto in classifica a punteggio pieno e, soprattutto, con la difesa immacolata. La compagine amaranto, infatti, in questa stagione non ha ancora raccolto la palla in fondo alla rete: Atletico Maida-Deliese 0-4, Deliese-Taverna 3-0, Taurianova-Deliese 0-2 e Deliese-Bianco 1-0. Sotto questo aspetto, si tratta della partenza migliore delle ultime nove stagioni: era dalla stagione 2016/17, infatti, che una squadra non inanellava una striscia così partendo dalla prima giornata.



Bisogna tornare indietro di nove anni dunque, e in quell'occasione fu l'Ags Soriano a prendersi le scene. Quello fu l'anno dello storico salto di categoria della compagine rossoblù, che chiuse a quota 73 punti. In quell'occasione, però, la formazione vibonese non si fermò solamente alle prime quattro giornate, ma non incassò gol per le prime sei uscite di campionato, e la sfida inaugurale fu proprio contro la Deliese. Ecco la scia: Deliese-Soriano 0-4, Soriano-Rosarno 1-0, Gioiese-Soriano 0-3, Soriano-Bocale 0-0, Pro Pellaro-Soriano 0-1, Soriano-Bagnarese 0-0.



Non è un trofeo da alzare, ma sicuramente un buon segno per la compagine amaranto che domenica, in casa dell'insidiosa Pro Pellaro, punta innanzitutto ai tre punti. se poi arriva il quinto clean sheet, da quelle parti di certo non lo butteranno via.