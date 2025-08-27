L'attesa è ormai finita e domenica si terranno le prime partite ufficiai con l'avvento della Coppa Italia Dilettanti. Inizierà dunque la posta in palio, ma l'avvento delle gare ufficiali non blocca il calciomercato estivo, con gli ultimi colpi di fine agosto. Negli ultimi giorni, infatti, tanti sono stati i colpi nel girone B di Promozione.

Val Gallico, ecco due Under

Il Val Gallico prosegue la sua attività di rinforzo del reparto Under 19, continuando a dare estrema importanza al lavoro sui giovani e sul settore giovanile.

Ufficiali gli innesti in rosa di Daniele Serico (2007) ed Natan Iannello (2008).

Serico, mediano/mezzala, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, dove ha giocato fino all’Under 16 nazionale e l’anno scorso ha disputato la Juniores con gli amaranto, prima di trasferirsi nel girone di ritorno alla Campese in Prima Categoria.

Iannello, nasce come centrocampista, ma è stato schierato con ottimi risultati anche da trequartista ed esterno d’attacco, è cresciuto nella Scuola Calcio San Pantaleone. Si mette in evidenza nella stagione 2021-2022 con i 13 gol (sotto età) nei Giovanissimi regionali con il Gescal; nell’annata successiva passa al Messina e con i Giovanissimi nazionali raggiunge i play off (20 presenze e un gol). Sempre sotto età, al Taormina, segna sei reti nel campionato Allievi Elite, mentre lo scorso anno ha fatto ritorno nel Gescal arrivando anche a segnare con la prima squadra (un gol in 15 presenze), oltre le reti timbrate con Allievi (6 in 22 partite) e Juniores (una in 8 apparizioni).

Gioiosa Ionica, colpaccio in attacco

Un mercato già di grande spessore per il Gioiosa Ionica, tra le principali candidate alla vittoria del prossimo campionato di Promozione B. Il club biancorosso, però, non aveva ancora chiuso il suo mercato e teneva in serbo il colpaccio, quello a effetto. Ufficiale infatti l’ingaggio di Alessandro Ficara attaccante classe 1991. Si tratta di un colpaccio fuori categoria, dal momento che nella sua carriera ha indossato le maglie di Gravina, Casarano, San Luca, Locri, Messina, Cittanovese, oltre a numerose esperienze fuori dall’Italia, tra Germania e Romania. Un altro messaggio forte e chiaro alle antagoniste: c’è pure il Gioiosa Ionica.

Sp. Polistena, colpo Under

Lo Sporting Polistena è sicuramente tra le protagoniste di questo mercato estivo. Il club neopromosso al prossimo campionato di Promozione B, infatti, continua a rinforzare una rosa già ampiamente competitiva e che può dire la sua in zona play off. L’ultimo arrivato si chiama Alessandro Fontana. Il giovane classe 2006, infatti, vestirà la maglia rossoverde. Si tratta di un esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile della Reggina e reduce dall’ultima stagione con la Palmese Under 19. Un acquisto che conferma ancora una volta l’attenzione della società verso i giovani frutto del lavoro instancabile del direttore sportivo Vincenzo Ciccia, sempre pronto a puntare su giocatori di valore e prospettiva.

Atletico Maida, arriva Mascaro

Mancava ancora la classica bomba di mercato nell’attuale campagna acquisti dell’Atletico Maida e così è stato: ufficiale infatti l’ingaggio di Alessandro Mascaro. Un colpo di grande esperienza quello del difensore centrale classe 1988, che entra ufficialmente a far parte della famiglia giallorossa.

Un curriculum di grande esperienza e valore per il reparto difensivo: Mascaro ha esordito tra i professionisti con la Vigor Lamezia in Serie C2 nella stagione 2006/2007, per poi proseguire la carriera con tre stagioni in Eccellenza e tre in Serie D con il Sambiase. Successivamente ha vestito le maglie di Siderno (Eccellenza), Palmese (Promozione ed Eccellenza, conquistando due campionati), ed è tornato poi alla Vigor Lamezia e al Sambiase, con cui ha continuato a collezionare successi. Ha inoltre indossato la maglia della Promosport, vincendo ancora una volta il campionato, prima di un nuovo ritorno alla Vigor, con cui ha ottenuto una promozione dalla Promozione all’Eccellenza. Nell’ultima stagione ha difeso i colori della DB Rossoblù.

Numeri da leader: oltre 360 presenze tra Promozione e Serie D, arricchite da 58 reti. Numeri eccezionali per un difensore centrale. Nel suo palmarès figurano 6 campionati vinti, 2 promozioni ai playoff e 2 Supercoppe alzate al cielo.