I neroverdi voglio voltare pagina dopo la scorsa stagione e dopo gli annunci in società e in panchina ecco il ritorno del trequartista reduce dall'esperienza al Pizzo

Dopo una stagione a tratti difficoltosa – nell'ultimo campionato di Promozione B – ma comunque terminata con la salvezza, il Capo Vaticano vuole indubbiamente voltare pagina e cambiare anche la prospettiva in relazione alla prossima annata. La compagine neroverde, infatti, è in pieno fermento nella costruzione sia dell'organigramma societario, con l'ufficialità di Zampaglione come nuovo direttore sportivo e Gianni Marcianò come nuovo mister, che nella costruzione della rosa.

Il ritorno

Quella ricadese è sicuramente tra le squadre più attive di questo squarcio di mercato e, dopo le recenti riconferme (tra cui il capitano Corrao) e i primi nuovi acquisti come quello di Spanò, ecco che arriva un altro annuncio di un volto "nuovo" ma che proprio nuovo non è.

Ufficiale infatti il ritorno in squadra di Alessandro Filardo. Dopo due stagioni da assoluto protagonista, in cui ha contribuito in modo decisivo nel disputare i playoff con questa maglia, Filardo torna a casa. Dopo la parentesi della scorsa stagione al Pizzo (sempre in Promozione B), il trequartista ha scelto di rimettersi la casacca neroverde per la nuova stagione. Un ritorno fortemente voluto dalla società e dalla tifoseria, che ha sempre apprezzato le qualità tecniche, la grinta e l’attaccamento alla maglia dimostrati dal giocatore in passato.

Le parole di Filardo

Ecco le prime parole del fantasista: «Sono felice di essere di nuovo qui. Capo Vaticano è la mia casa e non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia, insieme ai compagni e ai nostri tifosi».