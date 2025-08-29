Il tecnico, in passato aveva già guidato la Juniores Nazionale U19 cittanovese. Il suo vice sarà Sarino D'Agostino

Il Cittanova rompe il silenzio e, in qualche modo, fa intendere che c'è la voglia di proseguire anche in vista del prossimo campionato di Eccellenza ed esorcizzando (parzialmente) le presunte voci di una rinuncia e della conseguente resa.

Dunque dopo il silenzio, la rinuncia alla Coppa Italia Dilettanti e la riorganizzazione si doveva partire da un timoniere, presto trovato nel nome di mister Angelo Milano.

La scelta

Il tecnico cittanovese rappresenta infatti una figura ben conosciuta e apprezzata nell’ambiente calcistico locale, prima dell'esperienza alla guida del Melicucco nel campionato di Promozione, è stato protagonista con il settore giovanile proprio del Cittanova, guidando con competenza e passione la formazione Juniores nei campionati Nazionali Under 19.



La scelta di Angelo Milano rappresenta dunque un segnale chiaro della volontà della società di puntare su appartenenza e valorizzazione delle risorse del territorio, come punto di partenza dopo le difficoltà. Contestualmente, il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Sarino D’Agostino, altro profilo fortemente legato alla realtà cittanovese. D'Agostino è stato infatti protagonista negli ultimi anni nella gestione della Scuola Calcio, e vanta anche diverse esperienze in prima squadra, sempre contraddistinte da dedizione, serietà e competenza. La ripartenza giallorossa inizia da qui.