Una stagione dilettantistica che è iniziata ormai da circa un mese e con quattro giornate di campionato già alle spalle, per quel che riguarda i campionati di Eccellenza e Promozione. Se c'è una cosa però che non finisce mai è il calciomercato, sempre aperto e sempre pieno di occasioni. A tal proposito, si registrano ancora colpi in entrata per cercare di migliorare le rose.

Reggioravagnese, nuovo ingaggio

In Eccellenza, quella attiva è la Reggioravagnese. La formazione amaranto è protagonista di un buon avvio di stagione, attualmente al secondo posto dietro al Praiatortora e con un big match, proprio contro la capolista, all'orizzonte. La dirigenza, come detto, è alquanto attenta e regala a mister Pietro Candido un altro tassello: ufficiale l'ingaggio di Giuseppe Mollica. Si tratta di un giovane centrocampista (classe 2005) di grande qualità e quantità. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e successivamente nel Renate, nonostante la giovane età ha già collezionato esperienze importanti in Serie D con le maglie di Matera, Bitonto e Novaromentin. Un giovane di prospettiva e di assoluto valore, pronto a mettere il suo talento al servizio del club amaranto.

Amantea, ecco Valor

Movimenti anche nel girone A di Promozione e, nello specifico, in casa Amantea. Il club blucerchiato sta vivendo un inizio di stagione complicato, come dimostra il solo punto raccolto nelle prime quattro giornate e il penultimo posto in classifica. Insomma, la dirigenza si è dovuta muovere tempestivamente, anche perché ancora sono gli albori della stagione, e ha rinforzato la rosa con un nuovo acquisto: ingaggiato Lucas Vicens Valor. Si tratta di un centrocampista classe 2002 che andrà a rinvigorire la mediana e irrobustire tutto il centrocampo. Il ventitreenne già disponibile per l'imminente derby contro il Campora.