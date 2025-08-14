Sale l'attesa in vista dell'inizio della nuova stagione dilettantistica e, tra i tre principali campionati regionali, quello che al momento sembra avere maggiore appeal è il girone B di Promozione e con quest'ultimo che, paradossalmente, attualmente risulta essere anche più competitivo dell'Eccellenza. In un organico di sedici squadre, infatti, almeno la metà ambiscono alle prime posizioni e già così si può capire l'alta competitività del torneo.

Parla Sisi

Tra le mine vaganti della prossima stagione c'è il nuovo SanNicolaChiaravalle-Soverato, rinvigorito alla fusione che ha unito appunto le due squadre e rilanciando così le ambizioni. La squadra, agli ordini di mister Domenico Sisi, dallo scorso 4 agosto è al lavoro per la preparazione estiva che porterà poi all'esordio stagionale con il match di Coppa Italia dilettanti, in programma il prossimo 31 agosto, contro lo Stilomonasterace, squadra che peraltro sarà di fronte nella giornata di oggi pomeriggio per un test amichevole. Un mercato comunque sia di livello per il club e con lo stesso tecnico Sisi che sta già lavorando ai primi dettami tattici.

Proprio quest'ultimo si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, in merito agli obiettivi e al prossimo campionato: «Abbiamo cambiato tanto, ma comunque sia con una base da cui partire. Rispetto allo scorso anno quando avevamo cambiato davvero tutto, infatti, questa volta abbiamo avuto la possibilità di ripartire da una base. Sono stati aggregati diversi ragazzi per il pacchetto Under e stiamo lavorando per mettere benzina nelle gambe».

Puntare ai primi posti

Come accennato, un campionato di Promozione B che paradossalmente è più competitivo dell'Eccellenza. e in un certo senso, con questa opinione, è d'accordo anche lo stesso Sisi: «Se lo scorso anno si partiva Virtus Rosarno e Stilomonasterace favorite, e poi effettivamente è andata così, questa volta ci sono almeno tre o quattro squadre che partono un gradino sopra le altre come Gioiosa Ionica, Ardore e Val Gallico. Queste compagini hanno infatti rose importanti perché possiedono elementi che erano titolari quest'anno in Serie D e in Eccellenza. Poi ci sono altre sei o sette squadre come Deliese, Pro Pellaro, Bovalinese, Sporting Polistena e Academy Taurianova che vogliono fare bene».

E ancora: «Quanto a noi, l'importante è partire bene e agganciarsi subito a quel treno. Non ci nascondiamo e vogliamo puntare ai primissimi posti. La squadra che avrà più pazienza secondo me la spunterà».