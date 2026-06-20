Il Sersale torna tra i grandi del panorama dilettantistico calabrese. La compagine giallorossa, infatti, dopo tre anni di oblio calcistico riabbraccia l'Eccellenza, ovvero il massimo campionato regionale. Una stagione pazzesca e piena di emozioni quella dei Lupi, culminata con la finale playoff vinta nel derby contro il Mesoraca che, inevitabilmente, ha liberato l'urlo di gioia di popolo e città.

Le parole di Schipani

Adesso il ritorno nella Serie A regionale, ma con il solo obiettivo di farlo da protagonista come nelle stagioni in cui la squadra era tra le principali protagoniste dell'Eccellenza.

Dopo la sbornia della festa arriva il momento della programmazione, anche perché il mercato estivo incombe e le ambizioni giallorosse sono alte. A tal proposito, a fare il punto della situazione è stato il presidente Giuseppe Schipani da sempre vicino al suo club: «Innanzitutto è stata una stagione positiva, sia sotto il bilancio societario che su quello dei risultati conquistati. Siamo orgogliosi di quanto fatto e adesso guardiamo al prossimo futuro che ci vedrà attori in Eccellenza».

All'orizzonte, però ci sarà qualche cambiamento societario e a farlo intendere è proprio il patron Schipani: «Salutiamo i dirigenti uscenti e diamo un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati che, sono certo, daranno nuova linfa al club. Si tratta di grandi imprenditori locali che contribuiranno a dare una ventata di rinnovamento e di rafforzamento, anche in virtù del disegno progettuale intrapreso».