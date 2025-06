Il colombiano, uno dei protagonisti del club, è stato anche premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 come miglior giocatore del campionato

Un impatto devastante quello di Sebastian Carvajal nell'ultimo campionato di Promozione B. L'attaccante del Val Gallico, infatti, è stato tra i principali protagonisti dell'ultima annata e senz'altro tra i più riusciti colpi dello scorso mercato: 23 gol in campionato su 28 partite, 25 centri se si contano anche i play off. Insomma, una forza prorompente quella del venticinquenne colombiano, 185 centimetri di fisicità e qualità.

Rinnovo da bomber

Insomma, un impatto devastante che ha squartato il campionato di Promozione B. A seguito di un andamento così, il Val Gallico non poteva che iniziare da lui la campagna di rinnovi in questa sessione estiva, confermando il progetto gallicese anche per la prossima annata.

Frutto proibito del mercato, Carvajal rimarrà dunque al Val Gallico ed è proprio il club ad annunciarlo: «L’Asd Val Gallico è lieta di annunciare il rinnovo dell’attaccante Juan Sebastian Carvajal. Il giocatore colombiano, autore di una straordinaria stagione condita da 25 gol è pronto a proseguire l’avventura con i colori sociali gallicesi, agli ordini del neotecnico, Gaetano Di Maria».

Il centravanti è pronto dunque a una nuova sfida, senza dimenticare che è stato premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 come miglior giocatore del campionato. Tra i pilastri dell'organico, non resta che affiancargli un elemento di spessore per un attacco esplosivo.