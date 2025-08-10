Comincia una nuova pagina sportiva per il Brancaleone, squadra militante nel campionato di Eccellenza. Il club rossoblù, infatti, nelle scorse ore ha annunciato la sua nuova guida societaria: si tratta di Luca Faraone che guiderà dunque la società dei Leoni nella nuova e imminente annata calcistica, rilanciando storia e ambizioni.

Faraone nuovo presidente

Lunedi 4 agosto, infatti, si è riunito il Consiglio direttivo del club dove è stato eletto appunto Luca Faraone come nuovo presidente. Quest'ultimo prende il posto di Giuseppe Greco, che lascia per impegni personali la carica ma non il ruolo di dirigente della società, avendola guidata per otto anni in maniera eccelsa raggiungendo traguardi importanti.

Con una carriera ventennale nel settore sanitario e formativo, Luca Faraone porta al Brancaleone una visione strategica e una solida esperienza gestionale. Attualmente è direttore generale della Fondazione Agostoni Onlus e direttore del Poliambulatorio di Bovalino, struttura del Gruppo Policlinico di Monza, dove continua a ricoprire un ruolo apicale. In questo contesto ha guidato lo sviluppo territoriale dei servizi sanitari e la direzione di diverse strutture in Calabria. È stato anche direttore generale dell’Istituto Superiore di Formazione Isfai, dove ha coordinato attività formative e gestito rapporti istituzionali. Giurista di formazione, ha affiancato alla sua attività professionale un impegno civico costante: oggi è consigliere comunale a Carate Brianza, dove presiede la Commissione Territorio, Appalti e Lavori Pubblici. Il nuovo patron è noto per la sua capacità di coniugare rigore amministrativo, attenzione alla qualità dei servizi e sensibilità sociale. La sua nomina segna l’inizio di una nuova fase per il Brancaleone, all’insegna dell’innovazione e della partecipazione.