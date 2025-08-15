Dopo i primi giorni di preparazione, è tempo di fare un primo bilancio in casa Morrone, squadra militante nel prossimo campionato di Promozione A. Il club granata, infatti, vuole al più presto tornare ai livelli di qualche anno fa, nel massimo campionato regionale. A trarre una prima panoramica generale è il tecnico Lorenzo Stranges, che da quest'anno è tornato appunto alla guida dei granata che esordiranno in gare ufficiali il prossimo 31 agosto, in Coppa Italia Dilettanti, ospitando la DB Rossoblù Luzzi.

Le sensazioni di mister Stranges

Ecco le parole del tecnico, ai microfoni ufficiali del club: «Questi primi giorni sono stati soprattutto utili per conoscere un po’ i ragazzi, visto che dei vecchi ne conoscevo davvero pochi. Ho dedicato attenzione anche agli Under, per impostare il lavoro e far capire il mio modo di vedere il calcio. Purtroppo, però, viste le assenze di quattro o cinque giocatori, una parte del lavoro svolto è andata un po’ sprecata. Dovremo ripetere tutto per dare un’idea complessiva a tutta la rosa sia della fase offensiva sia di quella difensiva».

Prosegue dunque il lavoro con l'organico quasi al completo, dando così l'opportunità di studiare i primi dettami tattici: «Ho buone sensazioni, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione al lavoro dei ragazzi. C'è da migliorare, com'è normale che sia, per quel che riguarda gli Under. In compenso, gli argentini mi hanno fatto un’ottima impressione. Ci sono ragazzi davvero interessanti».

Positive anche le sensazioni per quel che concerne la complessiva forma fisica: «La scorsa settimana è servita anche ad alzare il livello della condizione di alcuni che erano davvero indietro e non avevano fatto nulla durante l’estate. Ora stiamo migliorando e la condizione cresce. Nel complesso il bilancio è positivo, sia per la conoscenza reciproca sia per i progressi fisici che cominciamo a vedere».