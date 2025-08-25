Il tecnico pronto alla nuova sfida: «Ho trovato un entusiasmo incredibile. Il sindaco Modaffari coinvolge tutti»
Da settimane ormai l'Africo ha rotto il silenzio, esorcizzando le voci di resa in vista del prossimo campionato di Promozione B. Il club africese, infatti, in questi ultimi giorni è più attivo che mai sia suo mercato che dal punto di vista dirigenziale. Innanzitutto la squadra si è radunata per la preparazione estiva, agli ordini di mister Maurizio Maio, per cercare anche di colmare il ritardo rispetto alle altre antagoniste.
Maio, una nuova sfida
A fare una panoramica, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è lo stesso tecnico del club, peraltro annunciato poco tempo fa: «Devo dire che è una bella sfida e stiamo cercando di recuperare il ritardo rispetto agli altri. Nonostante ciò mi sento molto carico perché ho trovato tanto entusiasmo e questi ragazzi mi hanno accolto con grande gioia. Ringrazio tutti per l'entusiasmo, anche il sindaco Modaffari che ha coinvolto tutti in questa nuova avventura sportiva».
Obiettivi e ambizioni
Sarà un girone B decisamente più competitivo rispetto allo scorso anno e, sotto certi aspetti, anche più livellato dell'Eccellenza. Di questo ne è consapevole lo stesso Maio che parla di campionato e obiettivi: «L'intento principale è quello di mantenere la categoria, anche per la storia dell'Africo. Sarà un campionato di Promozione B fantastico e con squadre attrezzatissime come Deliese, Sporting Polistena, Asd Pizzo, Ardore, Pro Pellaro, Bovalinese e San Nicola Chiaravalle-Soverato. In cima però ci metterei Val Gallico e Gioiosa Ionica».
Infine l'appello ai tifosi: «A loro posso dire che lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria e far giocare all'Africo il campionato che merita».