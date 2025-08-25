Da settimane ormai l'Africo ha rotto il silenzio, esorcizzando le voci di resa in vista del prossimo campionato di Promozione B. Il club africese, infatti, in questi ultimi giorni è più attivo che mai sia suo mercato che dal punto di vista dirigenziale. Innanzitutto la squadra si è radunata per la preparazione estiva, agli ordini di mister Maurizio Maio, per cercare anche di colmare il ritardo rispetto alle altre antagoniste.

Maio, una nuova sfida

A fare una panoramica, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è lo stesso tecnico del club, peraltro annunciato poco tempo fa: «Devo dire che è una bella sfida e stiamo cercando di recuperare il ritardo rispetto agli altri. Nonostante ciò mi sento molto carico perché ho trovato tanto entusiasmo e questi ragazzi mi hanno accolto con grande gioia. Ringrazio tutti per l'entusiasmo, anche il sindaco Modaffari che ha coinvolto tutti in questa nuova avventura sportiva».

Obiettivi e ambizioni

Sarà un girone B decisamente più competitivo rispetto allo scorso anno e, sotto certi aspetti, anche più livellato dell'Eccellenza. Di questo ne è consapevole lo stesso Maio che parla di campionato e obiettivi: «L'intento principale è quello di mantenere la categoria, anche per la storia dell'Africo. Sarà un campionato di Promozione B fantastico e con squadre attrezzatissime come Deliese, Sporting Polistena, Asd Pizzo, Ardore, Pro Pellaro, Bovalinese e San Nicola Chiaravalle-Soverato. In cima però ci metterei Val Gallico e Gioiosa Ionica».

Infine l'appello ai tifosi: «A loro posso dire che lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria e far giocare all'Africo il campionato che merita».