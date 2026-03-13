Nel campionato di Prima Categoria sarà obbligatorio inserire almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 2006. Stabiliti anche i limiti d'età per il calcio a 5 e per i campionati regionale Under 18 e 19

L'attuale stagione dilettantistica non è ancora finita ma già si pensa a programmare il futuro e, nello specifico, la prossima stagione. Il Comitato Regionale Calabria, infatti, è in perenne movimento per non fermare la macchina organizzativa e ha già posto le prime basi per la prossima annata calcistica.

La regola degli Under

Nei giorni scorsi, dunque, sono stati ufficializzati i limiti d’età per i calciatori nei campionati della stagione 2026/2027. Particolare attenzione per l'inserimento degli Under obbligatori in campo, regola ormai nota agli addetti ai lavori. Le disposizioni riguardano sia i campionati dilettantistici regionali sia le competizioni giovanili e il calcio a cinque.

Iniziando dai principali campionati dilettantistici regionali, in Eccellenza e Promozione sarà obbligatorio schierare in campo un calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi e uno nato dal 1° gennaio 2008 in poi, dunque due Under obbligatori negli iniziali undici titolari. Nel campionato di Prima Categoria, invece, sarà richiesto l'impiego di almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi, mentre in Seconda e Terza Categoria non sono previsti obblighi legati ai fuoriquota. Ricapitolando, in Eccellenza e Promozione gli Under saranno i classe 2007 e 2008, in Prima Categoria i classe 2006.

Juniores e calcio a 5

Per il campionato regionale Under 19 potranno essere utilizzati calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi, con la possibilità di impiegare fino a tre fuori quota nati dal 1° gennaio 2007. Nell’Under 18 regionale potranno partecipare invece giocatori nati dal 1° gennaio 2009. Infine, regole definite anche per il calcio a cinque: nei campionati di Serie C1 e C2 sarà obbligatorio l’impiego di un calciatore nato dal 1° gennaio 2008 in poi. Nell’Under 19 Futsal potranno giocare atleti nati dal 1° gennaio 2008, con la possibilità di utilizzare fino a due fuori quota del 2006 e due del 2007.