L'Africo riparte da Maurizio Maio. Il club africese infatti rompe il silenzio ed esorcizza ogni presunta voce di resa o cessione del titolo in vista del prossimo campionato di Promozione B. Scelta dunque la nuova guida tecnica e, adesso, si lavora per il completamento della rosa anche perché a breve è fissato il raduno.

Maio nuovo tecnico

Mister Maio dunque sulla panchina dell'Africo, club che il prossimo martedì 19 agosto si radunerà allo Stadio comunale per l'inizio della preparazione pre campionato. Il nuovo tecnico sarà affiancato da Salvatore Favasuli, quest'ultimo in qualità di direttore generale. Il neo dg dell'Africo ha scelto proprio Maio per la panchina africese, dopo aver contattato diversi allenatori cui affidare le sorti tecniche della squadra. Il nuovo tecnico, 55enne, è reduce dall'annata sulla panchina del Melicucco ma nonostante la sfortunata stagione con i biancorossi (culminata con la retrocessione) può essere considerato un tecnico esperto per la categoria.

Il pensiero del nuovo tecnico

Individuata la nuova guida tecnica, dunque, lo stesso dg Favasuli, di concerto con l'attuale dirigenza, si è messo subito al lavoro per allestire una formazione capace di ben figurare nel campionato di Promozione. L'Africo infatti punta a disputare un campionato tranquillo e senza patemi, ma soprattutto a valorizzare i giovani del suo prolifico vivaio. Maurizio Maio inoltre si è detto: «Soddisfatto di approdare in un società come l'Africo per l'entusiasmo dei suoi tifosi ma anche per i programmi che ha la dirigenza, che sono in sintonia con i miei, cioè dare spazio ai giovani locali con l'inserimento di giocatori Under, uno per reparto, in modo che essi possano crescere e maturare in fretta nel campionato di Promozione».