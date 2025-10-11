Ottobre inoltrato ma con un mercato che non chiude mai e che offre costantemente occasioni. Le primissime giornate del campionato di Eccellenza, infatti, hanno lasciato spunti importanti per diverse squadre, soprattutto in relazione alle lacune in organico. A tal proposito, nelle ultime ore, due sono le squadre del massimo campionato regionale che si sono mosse per rinforzare la rosa, anche perché stanno vivendo un inizio di stagione difficile, relegati in fondo alla classifica.

Un boliviano per il Soriano-Fabrizia

Innanzitutto c'è un Soriano-Fabrizia in evidente difficoltà, con un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate. Proprio per questo la dirigenza rossoblù, per colmare anche gli errori estivi, ha deciso di operare ancora sul mercato. A tal proposito è ufficiale l'ingaggio di Abraham Cabrera. Si tratta di un italo-boliviano classe 1991, difensore centrale mancino. In patria ha indossato le maglie di Bolivar, La Paz, Guabirà, The Strongest, Universitario Sucre, Real Potosì, Oriente Petrolero, Nacional Potosì, Club Blooming e Gv San Josè. Il trentaquattrenne ha svolto la preparazione con il Niscemi, squadra siciliana con la quale aveva anche iniziato il campionato. Possente difensore che darà man forte al reparto arretrato di Figliomeni. Il calciatore è già a disposizione per la sfida interna di domani contro la Rossanese.

Cittanova, poker di arrivi

Non solo il Soriano-Fabrizia ma anche il Cittanova. La squadra giallorossa combatte da questa estate con evidenti difficoltà societarie e finanziarie che sta cercando di sistemare. Nel frattempo il club giallorosso sta cercando anche di rimodulare la rosa e, nelle scorse ore, è maturata una mini-rivoluzione con quattro giovani nuovi arrivi. Ecco allora chi sono: Antonio Saba, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Reggina con esperienza tra i grandi con Palmese in Eccellenza e Deliese in Promozione; Lorenzo Zappalà, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Pro Cosenza per poi indossare successivamente le casacce di Fc Lamezia Terme in Serie D, Sambiase, Rende e Castrovillari in Eccellenza con cui aveva iniziato la stagione; Salvatore Gentile, centrocampista classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Segato e Vibonese, proveniente dalla Palmese; Edoardo La Fanci, centrocampista classe 2006, cresciuto nei settori giovanili di Camaro, Reggina e Catanzaro. Tutti disponibili per il match esterno in casa del Trebisacce.