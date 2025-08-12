La prima metà di agosto è quasi volata via, e con essa parallelamente si avvicina anche l'inizio della nuova stagione sportiva. Quasi tutte le squadre dei principali campionati dilettantistici (Eccellenza e Promozione A e B) hanno ormai iniziato la preparazione estiva, ma non hanno trascurato il mercato. Più che mai viva, infatti, la campagna di rafforzamento estiva che coinvolge Eccellenza e Promozione. A tal proposito, ecco gli ultimi movimenti in Eccellenza e in Promozione B.

Paolana, poker di rinnovi

Nel massimo campionato regionale, nelle ultime ore a muoversi maggiormente sono stati Paolana e Soriano. Continua innanzitutto la scia del club tirrenico nel segno della continuità, operando in maniera oculata sul mercato ma con una certezza: non farà rivoluzione all’interno dell’organico. Arrivano dunque altri quattro rinnovi: Marco Mazzotta, Paolo Ficara, Roberto De Luca e Rossano Sidoti.

Marco Mazzotta è un giocatore duttile, prezioso per ogni situazione di gioco. Reduce da una stagione straordinaria, si conferma punto di riferimento per il gruppo; Paolo Ficara è invece un giovane difensore centrale, determinato e affidabile. L’anno scorso ha dimostrato di essere una delle colonne della nostra retroguardia, contribuendo a rendere la Paolana una delle difese più solide; Roberto De Luca è stato il compagno di reparto ideale di Ficara, altra roccia difensiva. Con concentrazione, fisicità e senso della posizione, ha blindato la porta biancazzurra; infine Rossano Sidoti, attaccante esterno di qualità e velocità, l’anno scorso condizionato dagli infortuni e impossibilitato a esprimere tutto il suo potenziale. Quest’anno riparte con grande voglia di riscatto: le qualità non gli mancano, e noi crediamo in lui.

Nuovo portiere per Ags Soriano-Fabrizia

Presenta il suo nuovo portiere invece il nuovo Ags Soriano-Fabrizia dopo gli addii di Palumbo e Lisi. Il club rossoblù, infatti, ha annunciato l'ingaggio di Nicolas Selleslagh, classe 1998.

Argentino con nazionalità belga, inizia la sua carriera in patria con il Deportivo UAI Urquiza (Serie B metropolitana argentina) poi l’arrivo in Italia, dal momento che firma per il Cassano Sybaris squadra con cui disputa il girone A di Promozione. In seguito il trasferimento al Tricarico (Basilicata) e adesso il ritorno in Calabria.

Ecco le sue prime parole subito dopo la firma: «Un caro saluto alla gente di Soriano e di Fabrizia e l’invito che rivolgo a tutti è quello di seguirci. Siamo fortemente motivati per affrontare una gran bella stagione. Mi sono subito trovato a mio agio in questa società e sono convinto che ci siano tutte le condizioni per toglierci tante soddisfazioni».

Pro Pellaro, ecco Bulahi

Per quel che riguarda il girone B di Promozione, conferma le sue ambizioni la Pro Pellaro che annuncia un altro importante innesto. Il club bianconero infatti, che punta a un eventuale piazzamento play off, continua il suo operato nella corrente campagna di rafforzamento estiva. A tal proposito ecco l’ultimo nuovo arrivato: assicurate il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante mauritano di nazionalità spagnola Nan Soueilem Bulahi. Classe 2005, Bulahi proviene dal Nueillaubiers dopo le esperienze vissute sempre in Francia con il Bressuire e il Poitiers. Il ventenne è pronto alla nuova sfida italiana e bianconera.