Tra poche ore inizierà il primo week end stagionale, dal momento che è alle porte l'avvento della Coppa Italia Dilettanti 2025/26. Tra pochi giorni si inizia a giocare con qualcosa in palio dunque, e con le squadre militanti nei tre principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione A e B) che si preparano a scendere in campo. Allo stesso tempo non si placa il mercato, soprattutto quello del massimo campionato regionale. Ecco le ultime news di Eccellenza.

L'Isola Capo Rizzuto rompe il silenzio

Dopo aver rotto il silenzio con la riconferma in panchina di mister Saverio Gregorace, L’Isola Capo Rizzuto continua nella sua costruzione della rosa, in vista del prossimo campionato di Eccellenza, cercando di colmare così il ritardo rispetto alle altre. Una stagione da big, quella passata, e vissuta costantemente in zona play off. Proprio per questo i rinnovi di alcune pedine indispensabili erano imprescindibili. Ecco dunque che il club giallorosso ha annunciato il prolungamento di due profili protagonisti della passata annata: Antonio Ranieri e Amadou Konè.

Ranieri è una personalità di spessore, di quelli che piacciono a Gregorace, giovane ma già veterano. Ranieri è cresciuto calcisticamente nel Crotone e con esperienze in Serie C e Serie D con le maglie di Trapani e Gallipoli. Arrivato a Isola nella parte finale della scorsa stagione, ha concesso alla platea grandi numeri. Play, mezzala, trequartista, seconda punta, dovunque lo metti fa la differenza: un jolly indispensabile.

Di altrettanta caratura è il secondo rinnovo, riconosciuto appunto in Amadou Kone. Prima punta capace di abbinare forza e tecnica, anche quest’anno darà tante soddisfazioni a società e tifosi. Cresciuto in Francia dove ha fatto anche l’esordio in Ligue 2, in Calabria ha già indossato le maglie di Sersale, Trebisacce e Rende.

Un portoghese per il Brancaleone

Non era ancora finito il mercato del Brancaleone, con il club rossoblù che stava ancora cercando un tassello per rinforzare ulteriormente la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ufficiale dunque l’ingaggio di Cizario Costa. Si tratta di un potente difensore-centrocampista centrale classe 1998, proveniente dal Baiao (terza serie portoghese) ma cresciuto nel massimo campionato del Guinè Bissau, nella squadra Bissau e Benfica, satellite della prima squadra portoghese. Insomma, un profilo molto interessante e che va a dare qualità all’organico rossoblù.