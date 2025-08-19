Mancano circa dieci giorni all'inizio ufficiale della stagione sportiva che partirà il prossimo 31 agosto con la Coppa Italia Dilettanti. La preparazione estiva per molte squadre è ormai intensificata, così come i test amichevoli per misurare il grado di tenuta fisica. Tutto questo però continua a non fermare il mercato. Con un focus sul campionato di Eccellenza e di Promozione B, dunque, ecco gli ultimi colpi di mercato.

Gioiese, tris di innesti

Arrivano i primi squilli di mercato per la Gioiese, che ha iniziato ieri la sua preparazione estiva. Sarà innanzitutto molto rinnovata rispetto a quella dello scorso anno. Il club viola ha infatti rinnovato in maniera ponderata e, a tal proposito, arrivano i primi colpi ufficiali dopo il silenzio delle ultime settimane. Tris di innesti dunque per la compagine della Piana che si assicura le prestazioni di Emanuele Ozawje, Tomas Lalla e Filippo Napoli.

Ozawje è un difensore di nazionalità turca ma cresciuto in Italia. Il classe 2004 può ricoprire quasi tutti i ruoli del reparto arretrato, creando così tanta variabilità tattica. La stagione scorsa ha vinto il campionato di Eccellenza siciliana con il Milazzo, ma può vantare diverse presenze in Serie D con le maglie di Sancataldese e Legnano. In precedenza ha militato anche nelle giovanili del Catanzaro; Lalla è invece un promettente terzino sinistro, classe 2006. Italo-argentino arrivato in Calabria nella passata stagione dall’Atlético Sarmiento e ha indossato la maglia del Capo Vaticano nel campionato di Promozione B; infine Napoli è un altro difensore. Il promettente ventunenne arriva dal Cittanova ma è cresciuto calcisticamente nei vivai di Reggina e Catanzaro.

Ags Soriano-Fabrizia, un promettente under

Non vuole lasciare nulla al caso l'Ags Soriano-Fabrizia in questo mercato e, per questo, è attenta a ogni piccolo dettaglio. Il club vibonese è immerso nella preparazione estiva agli ordini di mister Tonino Figliomeni ma, allo stesso tempo, rimane focalizzato su ciò che offre la campagna di rafforzamento. In una rosa pressoché completata, il pacchetto Under è sempre quello più delicato e che non si può sbagliare.

A tal proposito, ecco che la formazione rossoblù ha annunciato l'ingaggio del promettente Michele Lo Bianco. Si tratta di un giovanissimo classe 2008 che ricopre il ruolo di terzino destro, e proveniente dall'Under 19 della Vibonese. Il diciassettenne garantisce velocità e imprevedibilità sulla corsia di competenza, abile anche nell’uno contro uno. Tante belle prestazioni lo scorso anno, appunto con l'Under 19 della Vibonese, che gli sono valse appunto l'attenzione di diverse squadre e l'ingresso tra i cosiddetti grandi, per potersi ritagliare così sempre più spazio.

Sporting Polistena scintillante

Nel girone B di Promozione, non si ferma più il mercato dello Sporting Polistena che è sempre più protagonista di questa campagna di rafforzamento estiva. Il club neopromosso, infatti, si sta prendendo la scena del mercato con una rosa altamente competitiva. A tal proposito l’ultimo colpo, in ordine di tempo, è di quelli di spessore: ufficiale l’ingaggio di Ezequiel Ocampo.

L’attaccante argentino è già noto al calcio regionale calabrese viste le parentesi, entrambe positive, con le maglie di Virtus Rosarno e Soriano. Con il club amaranto, nella stagione 2022/23, ha realizzato 14 reti in Prima Categoria mentre, nella stagione successiva, si è affermato nel campionato di Eccellenza con la maglia appunto del Soriano, dove ha messo a segno 8 gol.

Ocampo vanta anche una lunga esperienza internazionale: dopo aver vestito le maglie di Las Palmas, Peñarol, Racing de Córdoba e Sarmiento, e aver maturato esperienze significative con Firpo in El Salvador, San Jorge, Gualaceo in Ecuador e Deportivo Español, oltre a un passaggio con il Naples United, l’attaccante ha scelto di proseguire la sua carriera in Italia, diventando un volto noto e apprezzato sui campi calabresi.