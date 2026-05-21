Ancora una volta l’attaccante si conferma tra i più prolifici del panorama dilettantistico: sono 121 le reti messe a segno negli ultimi quattro anni
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C'è chi il gol lo ha nel sangue, c'è chi ne ha fatto un mantra da seguire e alimentare quasi come fosse aria pura. Un'alchimia speciale con la rete, come una calamita in grado di attrarre le parti anche a grandi distanze. Bene, questa è più o meno l'idea del rapporto maniacale che persiste tra il gol e Simone Fioretti. Anche quest'anno il Pistolero ha dato il suo enorme contributo realizzativo, nella prima parte della stagione con la maglia della Rossanese e, nel girone di ritorno, con quella del Mesoraca. Delusione purtroppo con quest'ultima, dal momento che il sogno dell'Eccellenza è svanito proprio in finale playoff, all'ultimo gradino.
Un bomber puro
Rimanendo però sul bomber, uno dei più prolifici del panorama calcistico dilettantistico degli ultimi anni. Nelle ultime quattro stagioni, infatti, il bomber non è mai sceso sotto le venti esultanze, confermando una media straripante quasi garanzia per qualunque squadra lo abbia in rosa. Sono stati 24 i sigilli al termine di questa annata (secondo bottino più ricco dell'ultimo quadriennio), undici con la Rossanese e tredici con il Mesoraca e confermando inoltre la straripante media di quasi un gol a partita.
Andando però ancora di più nel dettaglio, nel panorama calcistico regionale il Re è senza dubbio lui con 121 gol nelle ultime quattro stagioni e che associano appunto Simone Fioretti ai grandi del calcio dilettantistico regionale. L'egemonia inizia nell'anno solare 2022 con la maglia della Reggioravagnese dove ha messo a referto ventidue marcature. Il suo apice però arriva nel 2023, con ben trentuno gol per la gioia di Reggioravagnese prima e Soriano poi. Sempre con la squadra vibonese prosegue anche nel 2024, dove colleziona ventidue centri. Gli stessi che farà l'anno seguente con le maglie di Vigor Lamezia (17) e Rossanese (5). Quest'anno come detto sono stati ventiquattro i sigilli, perché il Pistolero Fioretti sotto porta è davvero come una legge non scritta.