Era solamente la scorsa stagione quando la Soccer Montalto chiudeva un'amara annata culminata con la retrocessione dal campionato di Promozione A alla Prima Categoria. a distanza di solo un anno, la compagine rossoblù è lontanissima parente di quella appena descritta e festeggia il ritorno in Promozione con una giornata di anticipo.

Emozioni e trionfi

Sono 68 i punti conquistati in campionato, cinque in più della Themesen, e tanto basta per far partire l'apoteosi. Tra i protagonisti di questa lunga cavalcata rientra senza dubbio Gabriele Novello che, a suon di gol e prestazioni, ha contribuito a questo traguardo. Proprio l'attaccante inizia col raccontare le emozioni della festa, ai microfoni di LaC News24: «È sempre un’emozione unica, impossibile da descrivere e non si può paragonare ad altre emozioni. Vincere un campionato è il premio per ogni singolo sforzo fatto durante una stagione, la cosa più bella per un giocatore».

Programmazione e serietà

Una risalita immediata, come accennato, e si sa che non è mai facile tornare a vincere subito dopo una pesante retrocessione. Questa società però lo ha fatto, facendo della programmazione il proprio mantra: «Una società attenta a ogni singolo dettaglio - continua il ventottenne - che ha dimostrato già da luglio dello scorso anno quali fossero le proprie intenzioni. Uscire dalla Prima Categoria secondo me è un'impresa non di poco conto perché, a differenza di altri campionati, qui trovi campi dove si gioca poco e dove si pensa a tutt’altro che al gioco del calcio. La Soccer Montalto ha messo le cose in chiaro sin dall’inizio e anche quando i risultati non erano dalla nostra parte, questo gruppo non ha mai smesso di ragionare con professionalità, e questo non può che essere il risultato».

Il double

Non solo il campionato, per la compagine cosentina ha alzato al cielo anche la Coppa Calabria coronando così un meritatissimo double: «Vincere campionato e Coppa Calabria nello stesso anno - afferma Novello - è una soddisfazione immensa. C'è anche da dire che la società, sin dall’inizio, non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Per questo non ci tiriamo indietro e siamo già proiettati alla finale di Supercoppa».

Infine il suo bilancio stagionale: «Non posso dare o darmi un voto. Sicuramente quando si centrano gli obiettivi di squadra, l'andamento della stagione di ogni singolo componente non può che considerarsi positiva, siamo stati encomiabili tutti».