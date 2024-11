L'anticipo tra Brancaleone e Isola Capo Rizzuto ha aperto ieri la dodicesima giornata del massimo campionato regionale di calcio. La sfida in terra reggina si è conclusa sul risultato di 1 a 1.

Oggi pomeriggio sono scesi in campo le restanti squadre per completare il turno. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma nel fine settimana del 2 e 3 dicembre. L'anticipo di sabato 2 dicembre vedrà la Vigor Lamezia di mister Danilo Fanello ospitare il Rende che in panchina è guidato da Salvatore Viscardi.

I risultati della dodicesima giornata

Brancaleone-Isola Capo Rizzuto 1-1 (ieri)

Bocale-Vigor Lamezia 1-0

Cittanova-Soriano 2-2

Gioiosa Jonica-Paolana 1-2

Palmese_Dgs Praiatortora 0-2

Rende-Morrone 0-0

Sambiase-ReggioRavagnese 2-1

Scalea-Stilomonasterace 0-5

La classifica

Sambiase 27

Soriano 23

PraiaTortora 20

Rende 19

Vigor Lamezia 19

Reggio Ravagnese 18

Bocale 18

Cittanova 17

Brancaleone 17

StiloMonasterace 16

Palmese 15

Scalea 14

Isola CR 10

Gioiosa J 9

Paolana 8

Morrone 6

Il prossimo turno (3 dicembre)

Vigor Lamezia-Rende (sabato 2 dicembre)

Isola CR-Dgs Praiatortora

Morrone-Brancaleone

Paolana-Sambiase

ReggioRavagnese-Cittanova

Scalea-Palmese

Soriano-Bocale

Stilomonasterace-Gioiosa Jonica