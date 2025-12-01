La squadra tirrenica è la prima, in questa stagione, a violare lo stadio Tarsitano (0-3). Il tecnico dopo le vittoria con la Paolana: «Vertici? A breve rientreranno anche altre squadre»
Ruggito forte quello della capolista Praiatortora che, in occasione della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, sbanca il campo della Paolana per 0-3 e consolida la vetta. Altro messaggio significativo da parte della formazione di mister Viscardi, peraltro prima squadra a violare lo stadio Tarsitano in questa stagione, con la Paolana che certifica la prima sconfitta casalinga stagionale. Di Maitini, Mazza e Thiakane le reti.
parla Viscardi
Nel post partita, ecco le parole di mister Salvatore Viscardi ai microfoni di LaC News24: «Sapevamo di affrontare una squadra che non veniva da un momento positivo e che in settimana aveva anche cambiato allenatore, inoltre in casa non aveva mai perso. Detto ciò, vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi perché l'hanno affrontata per filo e per segno come l'avevamo preparata in settimana, sfruttando gli spazi che la Paolana ci lasciava. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo».
A maturazione dei risultati, sembra sempre più un duello tra Praiatortora e Trebisacce, ma ecco il pensiero del tecnico: «Prima di parlare di duello aspetterei. Il Trebisacce sta facendo benissimo ed è un avversario difficile da affrontare, inoltre la stagione è ancora lunga e a breve rientreranno anche altre squadre come la stessa Paolana, la Virtus Rosarno o la DB Rossoblù Luzzi».