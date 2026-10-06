Il patron bianconero si gode l'1-0 sulla Paolana firmato Ciantino e il rilancio nelle zone nobili dell'Eccellenza: «Prestazione solida, stiamo crescendo. Ora testa alla Coppa e al Gioiosa»

La Pro Pellaro ritrova il sorriso e torna a correre. Dopo un piccolo passaggio a vuoto di due turni in cui aveva raccolto appena un punto, la compagine bianconera rialza subito la testa nel quarto turno del campionato di Eccellenza, superando tra le mura amiche la Paolana per 1-0. A decidere la sfida è stata una stoccata di Francisco Ciantino, che regala tre punti d'oro e proietta la formazione reggina a quota 7 in classifica, rilanciandone con forza le ambizioni di alta quota.

«Ripresa dominata, porta mai rischiata»

Nel post-partita è intervenuto lo storico patron bianconero Filippo Cogliandro, che ha analizzato con grande precisione l'andamento del match e la risposta caratteriale data dalla squadra: «Nel primo tempo le due squadre si sono studiate, anche se noi non siamo stati proprio brillanti. Nella ripresa, invece, la Paolana non ha praticamente mai tirato in porta e il nostro portiere non ha effettuato alcuna parata. Inoltre, ho personalmente contato almeno quattro palle gol solo da spingere in porta e che non abbiamo sfruttato».

Lo sguardo al futuro

Nonostante il rammarico per qualche occasione di troppo fallita sottoporta che avrebbe potuto chiudere prima i conti, Cogliandro esprime profonda soddisfazione per il risultato e rilancia le prospettive della società per la stagione appena iniziata: «Detto questo, buona la prestazione ed è un successo che ci permette di stazionare nelle zone alte della classifica. Speriamo che questo sia l'inizio di una cavalcata che faccia ben sperare per il futuro che abbiamo in mente».

Coppa e campionato: settimana di fuoco per la truppa di Ginobili

Per la squadra guidata da mister Ginobili non c'è tuttavia tempo per tirare il fiato. Il calendario impone subito di voltare pagina: in settimana i bianconeri saranno impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti contro il Val Gallico, prima di rituffarsi in campionato per la seconda sfida casalinga consecutiva contro il Gioiosa Ionica.