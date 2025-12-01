Sono venti i gol complessivi messi a segno al termine della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, per una classifica che vede sempre di più il duello in vetta tra Praiatortora e Trebisacce. A prescindere da questo, come di consueto il turno di campionato lascia in dote anche la top 11 stilata ogni lunedì dalla redazione sportiva di LaC News24. L'allenatore della settimana è Salvatore Viscardi, tecnico del Praiatortora che ha saputo gestire la delicata trasferta in casa della Paolana e violando, per la prima volta in stagione, lo stadio Tarsitano.

La difesa

Nel virtuale 3-4-3 di base, in porta ci va Nana. Il portiere del Castrovillari non riesce a evitare la sconfitta in quel di Soriano, ma neutralizza un calcio di rigore ed è provvidenziale in almeno due occasioni lasciando così i suoi in partita per tutto il tempo. Difesa guidata innanzitutto da chi ha superato Nana, ovvero Condomitti, regalando la vittoria ai rossoblù peraltro con un gran gol. Di spessore le prestazioni di Uneida dello Stilomonasterace e di S. Gatto del Brancaleone.

Il centrocampo

Si arriva al centrocampo, con due su quattro a segno. Il primo è Enapoliti che risolve la controversia con la Gioiese, lanciando la Reggioravagnese al terzo posto in classifica in solitaria. L'altro a gonfiare la rete è stato Maitini, nel dolce pomeriggio di Paola per la capolista Praiatortora. La seconda metà è composta da Di Biase, tra i giocatori più esperti dell'Isola Capo Rizzuto che, a un certo punto, ha saputo dire la sua anche da difensore centrale. L'ultimo è Iannibelli, uno dei tanti volti meravigliosi del Trebisacce, con il terzino che corre, sviluppa l'azione ed è una costante spina nel fianco.

L’attacco

Nel tridente offensivo spicca ormai un cliente fisso: Cruz. L'attaccante del Trebisacce ruba ancora una volta la scena, siglando una tripletta in casa della blasonata Palmese e consolida il secondo posto dei delfini. Tre gol anche per il gigante brasiliano della Virtus Rosarno, Leirosa, che schianta il giovane Cittanova. Chiude il tridente Azzinnaro, subito deciso con la maglia della DB Rossoblù Luzzi, dopo il suo ritorno di qualche giorno fa.