Una delle partite più entusiasmanti degli ultimi anni di calcio dilettantistico calabrese, una sfida da cuori impavidi e che non ha mai realmente finito di elargire emozioni. Rossanese-Isola Capo Rizzuto è stato un thriller mozzafiato in cui il finale non voleva proprio arrivare.

Alla fine ciò che è maturato è stato un 4-4 letteralmente spettacolare e che ha deliziato la platea che difficilmente dimenticherà questa sfida. Novanta minuti di pura passione allo stadio Stefano Rizzo e dove la compagine giallorossa alla fine torna a casa con un punto sicuramente prezioso, ma anche con tante consapevolezze.



Vantaggio locale con Fioretti dopo pochi minuti, poi la formazione di mister Gregorace sale in cattedra e la ribalta con Konè e Ranieri. Era solo il preludio allo spettacolo perché negli ultimi minuti del primo tempo c'è il pareggio rossoblù con Bongiorno, il nuovo sorpasso con Fioretti e addirittura il nuovo pareggio isolano con Barbarossa. Nella ripresa ancora Bongiorno e ancora Ranieri la fissano sul 4-4.

Partita intensa

A commentare una partita così è stato mister Saverio Gregorace: «Una partita bellissima e spettacolare dove non ci siamo risparmiati né noi né loro. Siamo partiti male subendo subito il loro gol, poi però siamo stati bravi a ribaltarla completamente. In seguito per una nostra leggerezza abbiamo nuovamente subito e, infine, nella ripresa il punteggio si è stabilizzato sul 4-4. Non abbiamo vinto ma non avremmo meritato la sconfitta, sono contento perché ci crediamo sempre e stiamo esprimendo un buon calcio. Siamo una squadra che non molla mai e che lavora bene durante la settimana e contro la Rossanese, infatti, qualche situazione provata in allenamento è riuscita». Settimana intensa per i giallorossi che mercoledì sono impegnati nel ritorno della Coppa Italia Dilettanti e poi di nuovo il campionato, quando verrà a fare visita la Paolana.