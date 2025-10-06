Una giornata intensa e all'insegna dello spettacolo quella di domenica, che ha visto consumarsi il quarto turno del campionato di Eccellenza. Ben trenta le reti segnate e tanto spettacolo. Di conseguenza è stato alquanto complicato anche stilare la consueta top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24, poiché tante sono state le rinunce forzate. Ecco allora gli undici scelti dopo la quarta giornata, in un virtuale 3-4-3 guidato in panchina questa volta da Saverio Gregorace. Il tecnico dell'Isola Capo Rizzuto è reduce da una delle più belle partite degli ultimi anni e, soprattutto, ha guidato la sua squadra nel pirotecnico 4-4 in casa della blasonata Rossanese elargendo tratti di ottimo calcio.

La difesa

Andando a scoprire gli undici protagonisti, ecco che in porta ci va Pavel Patitucci. Il portiere del Trebisacce non ha fatto grossi interventi nella vittoria esterna del suo Trebisacce, in casa dello Stilomonasterace, ma viene premiato per il clean sheet esterno portato a casa, anche in mancanza di altre prestazioni eclatanti da altri campi.

Difesa a tre composta innanzitutto da Flavio Cianci, pilastro difensivo della Palmese che è andato a che in rete nell'attesissimo derby della Piana contro la Virtus Rosarno. Di grande spessore, invece, le prestazioni di Ghirardi per la Reggioravagnese e di Cizario per il Brancaleone: per nessuno dei due arirvano i gol, ma le prove offerte sono di alto spessore.

Il centrocampo

Si arriva al centrocampo che vede innanzitutto due ottime riconferme dopo settimana scorsa: favorevole il momento di forma di Tuoto e Ranieri. Il primo, in forza alla Gioiese, ci mette lo zampino in almeno due dei tre gol della Viola che permettono il definitivo pareggio per 3-3 in casa del Cittanova mentre il secondo, invece, è tra i principali protagonisti dello spettacolare 4-4 del suo Isola CR in casa della Rossanese, peraltro con una sua doppietta. News entry per il giovane Mazza del Praiatortora che contro il Bocale si è letteralmente preso le chiavi del centrocampo, come un vero e proprio veterano. Si chiude con Allen Meri, fantasista del Cittanova autore di una doppietta nel derby contro la Gioiese.

L’attacco

Ecco infine il tridente ance stavolta di peso. Innanzitutto il fronte offensivo ritrova il suo principe dell'ultimo biennio: Simone Fioretti. L'attaccante della Rossanese partecipa con una doppietta al festival del gol contro il già menzionato Isola CR. Doppietta anche per Leirosa, che si rivela decisivo nel 2-2 contro la Palmese salvando la Virtus Rosarno dalla sconfitta interna. Regala tre punti importanti al Trebisacce infine Cruz che annichilisce lo Stilomonasterace.

La Top 11 della quarta giornata