I neo campioni del Praiatortora salutano la categoria prima di approdare in Serie D, sul campo della Palmese. Sfida tra scontente quella tra Rossanese e Virtus Rosarno. Il programma completo della trentesima giornata
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I giochi sono fatti.. o quasi. C'è ancora qualche piccolo dettaglio da limare, infatti, in questi ultimi novanta minuti del campionato di Eccellenza come, per esempio, stabilire se effettivamente ci sarà l'unico spareggio playoff tra Trebisacce e Stilomonasterace: questo, in soldoni, il quesito più importante in cerca di risposta.
Il programma
Senza alcuna rilevanza dunque la stragrande maggioranza degli incroci. I protagonisti principali, come detto, saranno Trebisacce e Stilomonasterace. I delfini hanno attualmente nove punti in più rispetto ai reggini e, per evitare il playoff, devono portare a dieci il distacco. Avversario sarà il già retrocesso Castrovillari che sta guardando al futuro. Unico obiettivo la vittoria per lo Stilomonasterace, proprio per evitare di allargare la distanza, con la formazione di mister Papaleo che sarà di scena sul campo di un'Isola CR striminzita ma già salva. I neo campioni del Praiatortora saluteranno il campionato di Eccellenza, prima di approdare in Serie D, sul campo della Palmese e vorranno farlo nel miglior modo possibile.
A contendersi il quarto posto, anche se non vale i playoff, saranno Soriano Fabrizia, Paolana e Reggioravagnese tutte a quota 47 punti. Il Soriano Fabrizia chiuderà la sua stagione davanti ai propri tifosi contro la Dbr Luzzi, così come la Paolana chiuderà al Tarsitano contro il fanalino di coda Cittanova. Reggioravagnese invece ospite del Brancaleone. Sfida tra scontente quella tra Rossanese e Virtus Rosarno, mentre chiude il programma Gioiese-Bocale.
Le partite
Brancaleone-Reggioravagnese
Gioiese-Bocale
Isola CR-Stilomonasterace
Palmese-Praiatortora
Paolana-Cittanova
Rossanese-Virtus Rosarno
Soriano Fabrizia-Dbr Luzzi
Trebisacce-Castrovillari