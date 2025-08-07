Inizia ufficialmente la stagione del Bocale che con oggi comincia la propria preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza e dunque anche le prime sgambate per riprendere confidenza con il rettangolo di gioco. Ritorna l'aria dell'erbetta e i tacchetti che toccano il prato, tutti dettagli che contribuiscono a rendere piacevole l'avvicinamento alla stagione 2025/26.

Rinnovato entusiasmo

Una stagione, dunque, che vedrà il club biancorosso ancora una volta protagonista nella Serie A regionale ma stavolta con tante e diverse novità che attestano come la squadra del presidente Filippo Cogliandro non sia confinata solo ai cosiddetti grandi, ma abbraccia ogni sfumatura del calcio.

Tra ambizioni e novità, dunque, è lo stesso Filippo Cogliandro a esternare le primissime dichiarazioni che accompagnano questo primo giorno di preparazione: «Innanzitutto un forte grazie va a chi si è speso in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi ma soprattutto a chi ha contribuito alla formazione della rosa. A tal proposito il merito va a Nicola Cuzzocrea che ha selezionato e visionato migliaia di video, coadiuvato anche dal direttore sportivo nino Cogliandro e da Costanzo Cloro che lo hanno assistito e contribuito alla selezione dei calciatori. Non dimentico però il resto del team dirigenziale che dimostra come sempre tanta competenza, e in ciò metto dentro anche il lavoro di comunicazione fatto quotidianamente da Giorgia Rieto e Domenico Geria».

Ambizioni e novità

Una nuova avventura all'orizzonte dunque: «Noi quest'anno parteciperemo non solo come prima squadra - continua Cogliandro - ma anche come Under 19, senza dimenticare la categoria Allievi Elite e in questo caso siamo l'unica società che partecipa fin da quando c'è questa manifestazione. Inoltre quest'anno avremo anche il calcio a 5 femminile che per noi rappresenta un lieto ritorno. Quanto alla rosa, possiamo dire di aver costruito una squadra all'altezza in tutti i sensi, basti pensare che solo il reparto difensivo viaggia a una media di 190 centimetri per calciatore. Tutti i ragazzi hanno voglia e sono stati selezionati in maniera minuziosa. Sono fiducioso che quest'anno faremo bene».