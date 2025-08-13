Un ferragosto imminente e un mercato ancora bollente. Una volta passata anche la fatidica metà di agosto, il sentore dell'attesa pre-campionato si fa sempre più forte con diverse squadre che partono con ambizioni importanti. Continua a muoversi qualcosina in Eccellenza, e stavolta a muovere il mercato sono DB Rossoblù Luzzi e Reggioravagnese.

DB Rossoblù Luzzi, mercato faraonico

Continua la campagna acquisti faraonica della DB Rossoblù Luzzi, neopromossa al prossimo campionato di Eccellenza ma già con segnali chiari: per i primi posti c’è anche lei. La compagine del presidente Luca Gencarelli, infatti, ha fatto parlare i fatti in questa sessione estiva, fino a costruire una rosa di assoluto spessore da regalare a mister Rosario Salerno. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, porta dunque il nome di Andrea Federico. Si tratta di un talentuoso difensore centrale classe 2005, reduce da un’importante esperienza nel campionato di eccellenza con la maglia dell’Isola Capo Rizzuto, e vissuto sempre ai vertici. Un punto cardine del club giallorosso, basti pensare che il ventenne è stato il giocatore più utilizzato della rosa isolana, con 2665 minuti e 28 presenze. Insomma, una pedina di rilievo per Salerno.

Reggioravagnese, rinnovo da veterano

Una clessidra che sembra essersi fermata nel tempo, mantenendo una condizione sempre elevata e mai intaccando qualità ed efficienza: Salvatore Scoppetta è sempre stato un sinonimo di tutto questo e anche tra le garanzie della Reggioravagnese. Il club amaranto, dunque, potrà contare ancora sul suo pilastro difensivo. Ufficiale infatti il rinnovo del difensore centrale, classe 1986, tra i più esperti giocatori della categoria. Tanta infatti l’esperienza in Serie D con le maglie di Viterbese, Martina Franca, Ragusa, Hinterreggio, Vibonese, Sicula Leonzio e Biancavilla, con cui in alcune occasioni ha anche conquistato la vittoria del campionato.

Lo scorso anno, inoltre, insieme al capitano Cordova ha firmato una delle coppie centrali più solide del campionato. Basti pensare che lo stesso Cordova è stato il quarto giocatore di movimento più utilizzato della rosa con 2365 minuti giocati. Punto di riferimento per il reparto difensivo e per tutto il gruppo, il trentanovenne è pronto a guidare ancora la nostra squadra con grinta e leadership.