Non conosce ostacoli il Praiatortora che sta letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. La compagine di mister Salvatore Viscardi, infatti, prosegue la sua marcia incontrastata e vince anche in casa della Rossanese, in occasione del ventiseiesimo turno. Un dominio sotto tutti gli aspetti, dal momento che la formazione bianco/azzurra viaggia a punteggio pieno in questo girone di ritorno e con trenta gol fatti. Termina 1-2 la sfida con l'iniziale vantaggio di Thiakane e il pareggio provvisorio, nella ripresa, di Pizzoleo. Nel finale, però, la decide Baggini con una spizzata di testa.

Man of the match

Un gol da tre punti dunque e che avvicina la matematica e la storia verso la Serie D. Ecco le sensazioni di Paolo Baggini, il difensore che ha deciso la sfida: «Prima di tutto sono molto contento per il gol, soprattutto perché è servito a conquistare i tre punti che era ciò che volevamo. Non abbiamo disputato una buonissima partita, a queste sono quelle sfide che si devono vincere in qualsiasi maniera. La Rossanese è una buona squadra e non merita la classifica che ha. Quanto a noi, invece, è normale che non possiamo giocare tutte le partite allo stesso modo ma in questo momento la cosa principale era vincere».
L'arma in più del Praiatortora, secondo Baggini, però è una: «Il gruppo è la cosa più importante che abbiamo perché è come una famiglia. Penso che sia proprio questa affinità che ci ha portato a ciò che stiamo facendo».