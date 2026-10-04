La squadra cosentina conquista il successo sul campo del Gioiosa Jonica e resta a punteggio pieno. A tre punti di distanza c’è la Deliese, che si aggiudica il derby contro la Palmese
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Si sono giocate oggi pomeriggio le gare valide per la quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Un turno che ha confermato la DB Rossoblù Luzzi in vetta alla classifica: la formazione cosentina ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, superando 2-0 il Gioiosa Jonica e mantenendo così il punteggio pieno a quota 12. Decisiva la doppietta di Tesare, a segno al 13’ e al 16’ per regalare alla squadra di Magarò un altro successo.
Alle spalle della capolista, a tre lunghezze di distanza, la Deliese. La formazione reggina ha superato 2-1 la Palmese nel derby: Deliese avanti con Tavares su calcio di rigore all’11’, pareggio della Palmese con Tapia al 21’ della ripresa e gol decisivo di Sarantonello al 30’. La Rossanese, invece, si fa raggiungere nel finale dall’Isola Capo Rizzuto: al Sant’Antonio finisce 1-1. Vittoria netta anche per il Sersale, che ha rifilato quattro reti a domicilio alla Virtus Rosarno (1-4). Poker anche per il Trebisacce, che ha superato 4-0 la ReggioRavagnese. A segno Romio, Varela su calcio di rigore e Bubacar, autore di una doppietta. Successo esterno per il Morrone, che ha battuto 2-0 il S. Nicola Chiaravalle. Il Soriano Fabrizia ha invece espugnato 1-0 il campo del Brancaleone grazie al gol di De Marco al 12’. Nell’altra gara di giornata, l’ADMO Pro Pellaro ha superato 1-0 la Paolana con la rete di Clantino al 24’.
Di seguito tutti i risultati finali della quarta giornata, la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno, in calendario sabato 11 ottobre.
I risultati finali
ADMO Pro Pellaro-Paolana 1-0
SC Soverato-Plm Morrone 0-2
Virtus Rosarno-Sersale 0-4
Isola CR-Rossanese 1-1
Brancaleone-Soriano Fabrizia 0-1
Trebisacce-Reggioravagnese 4-0
Gioiosa Jonica-DB Rossoblù Luzzi 0-2
Deliese-Palmese 2-1
La classifica
- DB Rossoblù Luzzi– 12
- Deliese – 9
- Rossanese – 7
- Paolana – 7
- Pro Pellaro – 7
- Morrone – 7
- Trebisacce – 6
- Sersale – 6
- Soriano Fabrizia – 6
- Palmese – 5
- SC Soverato – 4
- ReggioRavagnese – 4
- Gioiosa J – 3
- Virtus Rosarno – 3
- Isola CR – 2
- Brancaleone – 1
Il prossimo turno
Reggioravagnese-DB Rossoblù Luzzi
Soriano Fabrizia-Trebisacce
Rossanese-Brancaleone
Sersale-Isola CR
Palmese-Virtus Rosarno
PLM Morrone-Deliese
Paolana-Sc Soverato
ADMO Pro Pellaro-Gioiosa Jonica