Terzo 1-1 in queste prime cinque gare del campionato di Eccellenza per la DB Rossoblù Luzzi che stenta anche in casa del Bocale e, al momento, rimane con una sola vittoria all'attivo. La compagine di mister Salerno va sotto nel punteggio, a causa del gol di Gomez dopo venti minuti. A dieci minuti dal termine, però, Gueye riporta a galla i suoi per il punto finale. La neopromossa sale a quota 6 punti, in piena rincorsa verso i piani alti.

La voce di Salerno

Un'analisi sulla gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, l'ha data mister Rosario Salerno: «Abbiamo iniziato benissimo, poi abbiamo subito un gol un po' strano e in seguito siamo rimasti in dieci a causa dell'espulsione del nostro portiere Corno. Da lì è subentrato un po' di nervosismo per paura di non farcela, nella ripresa però siamo entrati bene in campo e potevamo anche vincere nonostante l'inferiorità numerica, dunque bravi ai ragazzi. Ho visto molte cose positive che non avevo visto nelle partite precedenti e questo ci incoraggia».

Una DB Rossoblù Luzzi che poteva avere qualche punto in più in classifica dopo cinque giornate, e in qualche modo ne è consapevole lo stesso Salerno: «I punti che rimpiangiamo sono quelli persi contro Palmese e Gioiese dal momento che abbiamo buttato via quattro punti. Contro la Palmese abbiamo sprecato innumerevoli occasioni, mentre contro la Gioiese potevamo chiuderla ma poi abbiamo subito il go, che ci ha compromesso. La squadra però sta iniziando a prendere fiducia nei propri mezzi e stiamo crescendo di settimana in settimana. Non posso dire che stiamo facendo male».