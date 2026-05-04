Non sono bastate al Trebisacce undici vittorie consecutive per evitare lo spareggio playoff contro lo Stilomonasterace (peraltro ultima squadra ad aver battuto i giallorossi). I giallorossi chiudono il campionato di Eccellenza battendo il già retrocesso Castrovillari e salendo a quota 72 punti, nove in più proprio rispetto al Trebisacce: apre le danze Julian Leonori dopo dieci minuti, chiude i conti il solito Cruz nella ripresa.

Vista al playoff

La testa ora è proiettata alla finale playoff per proseguire un sogno "innominabile" che porta alla Serie D. Ecco le parole di mister Malucchi, ai microfoni di LaC News24: «Lo spareggio playoff era nell'aria ed è stato confermato in questo ultimo turno. Noi siamo proiettati verso questa grande finale e dopo una stagione condotta ai massimi livelli, chiusa peraltro con undici vittorie consecutive. Insomma, la squadra ha fatto qualcosa di straordinario e ora vogliamo prenderci questa finale per proseguire la favola».

Sul giudizio stagionale: «I voti devono darli gli altri - continua - mentre ai miei ragazzi non posso che dare dieci. Alla stagione al momento rimango sul nove perché, per arrivare a dieci, manca quel qualcosina che possiamo ancora conquistare».