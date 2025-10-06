Un derby che mancava da un ventennio e, per questo, dalla scalpitante attesa. Era la settimana della sfida tra Virtus Rosarno e Palmese, il derby della Piana che non si giocava da circa venti anni e, per l'occasione, ha riempito ogni angolo dello stadio Giovanni Paolo II. C'era anche questa sfida nel programma della quarta giornata del campionato di Eccellenza e, nell'arco dei novanta minuti, sicuramente le emozioni non sono mancate, deliziando la platea calcistica accorsa a vedere. Alla fine il punteggio recita 2-2 con la formazione neroverde che riesce a tenere testa ai padroni di casa. Gli uomini di mister Bracco, infatti, vanno anche in vantaggio con Tapia ma nella ripresa il brasiliano Leirosa trova due volte il pareggio: prima l'1-1 e poi in seguito al secondo vantaggio di Cianci.

Qualità e intensità

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico della Palmese Saso Bracco: «Abbiamo disputato una grandissima partita, di squadra e di compattezza perché tutti hanno remato nella stessa direzione. L'avevamo preparata benissimo in settimana e il risultato, non solo quello del tabellino, si è visto. Sicuramente dispiace per aver subito il pareggio nei minuti finali su palla inattiva, ma la prestazione rimane importante».

Insomma, la Palmese sembra aver trovato la quadra e la via: «Dopo le prime partite sembrava si fosse aperta qualche piccola crepa, ma siamo riusciti a risanare tutto. La cosa fondamentale, però, è quella di non sentirci appagati perché abbiamo certamente disputato una bella prestazione di qualità e intensità, ma dobbiamo continuare su questa strada perché, in questo modo, i risultati non possono non arrivare».