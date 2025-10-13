Il club tirrenico si impone per 2-0 in casa dei crotonesi e sale a quota dieci punti: «Il rammarico è per le trasferta in casa di Brancaleone e Reggioravagnese»

Si rialza subito la Paolana dopo la caduta di settimana scorsa, in casa della Reggioravagnese. La compagine tirrenica infatti, in occasione della quinta giornata del campionato di Eccellenza, batte a domicilio l'Isola Capo Rizzuto per 0-2 e sale a quota 10 punti, in concomitanza con la Virtus Rosarno e a meno due lunghezze dalla vetta. Succede tutto nella ripresa con la rete di Vitale che sblocca gli equilibri e quella del raddoppio di Crucitti, sul finire di match.

Parla Andreoli

Di seguito le parole di mister Angelo Andreoli, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Un risultato importante perché maturato contro una squadra in salute e che aveva dimostrato tutto il suo valore domenica scorsa contro la Rossanese, nello spettacolare 4-4. Dal canto nostro, sapevamo che era una partita dura e così è stata, poiché nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà ma nella ripresa siamo venuti fuori e, alla fine ci siamo ripresi quello che avevamo perso in qualche gara precedente come per esempio nelle trasferta in casa del Brancaleone e della Reggioravagnese. Con un pizzico di maggiore attenzione potevamo tornare con due punti in più da Brancaleone e con uno in più da Reggio. C'è anche da dire che l'inizio del nostro calendario non è stato proprio leggero». Per i tirrenici adesso la sfida casalinga contro il Soriano-Fabrizia.