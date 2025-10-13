Segnale forte e chiaro da parte della Reggioravagnese che, in occasione della quinta giornata del campionato di Eccellenza, ruggisce allo stadio Mario Tedesco. Il turno era caratterizzato dal big match di vertice tra la capolista Praiatortora e la squadra amaranto. Alla fine quest'ultima impone la prima sconfitta stagionale ai tirrenici e la aggancia in vetta. Di 1-3 il risultato finale con il gol del vantaggio di Ghirardi, dopo dieci minuti, e poi il raddoppio di Giancarlo Simigliani. Mazza dimezza lo svantaggio l'altro Simigliani, Luis, cala il tris.

Le parole di Candido

Ecco le parole del tecnico Candido nel post partita: «Innanzitutto non era facile venire qui a Praia e giocare contro una squadra forte, organizzata e che finora mi ha impressionato più di tutti. Noi siamo stati bravi a sbloccarla, anche se nella ripresa potevamo fare meglio, perché il loro gol ci ha inizialmente messo un po' di paura e di fatti siamo calati, poi però siamo usciti fuori e l'abbiamo portata a casa. Non dobbiamo comunque dimenticare che siamo una squadra giovane e ci può anche stare il contraccolpo del gol subito. Abbiamo gestito bene la palla e siamo usciti due o tre volte da sinistra a destra e viceversa. Non è facile giocare neanche in superiorità numerica contro un avversario così».