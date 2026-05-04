La Reggioravagnese aveva ormai accantonato le speranze playoff ma, nonostante ciò, voleva chiudere la stagione nel miglior modo possibile. La compagine amaranto chiude chiude il campionato di Eccellenza con una vittoria sul campo del Brancaleone e chiude a quota 50 punti, a pari merito con Soriano Fabrizia e Paolana. Contro i rossoblù finisce 1-3 grazie alla doppietta di Condemi e alla rete del solito Luis Simigliani.

Annata positiva

Si chiude così la stagione amaranto e, al termine dell'ultima giornata, ai microfoni di LaC News24 fa un resoconto il tecnico Pietro Candido: «Sicuramente è stata una lunga ma bella annata, seppur con qualche rammarico perché non siamo riusciti a centrare i playoff, ringrazio però la società per avermi regalato questa esperienza e tutto lo staff per l'impegno e la costanza. I ragazzi inoltre mi hanno fatto crescere soprattutto sotto il profilo umano, considerando che era la mia prima esperienza tra i grandi».

E poi: «Il voto alla stagione è estremamente positivo sotto tutti i punti di vista, sia in campo che fuori dal momento che si è creato un ambiente piacevole dove si può lavorare tranquillamente. tanti ragazzi inoltre hanno fatto esperienza e sono cresciuto, e questa per noi è un'altra vittoria».