Succede tutto nei minuti finali allo stadio Mimì Pellicanò, in occasione del derby tra Bocale e Reggioravagnese e valido per la terza giornata del campionato di Eccellenza. Un derby sentito come ogni anno, e forse arrivato anche troppo presto, e che sembrava dovesse prendere la via del pareggio a reti bianche e del punto a testa. Negli ultimi cinque minuti, invece, prima Cordova rompe gli equilibri e poi Luis Simigliani mette in cassaforte il definitivo 0-2 che vale tre punti pesanti. Servivano risposte e conferme alla formazione amaranto dopo la sconfitta casalinga contro la Rossanese, e così è stato.

Tre punti e slancio

A ripercorrere il match è stato il tecnico del club, Pietro Candido: «Diciamo che è stata una partita difficilmente pronosticabile, come lo sono tutti i derby, però i ragazzi l'hanno interpretata nel migliore dei modi mettendo in campo quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo creato diversi presupposti per fare gol e, seppur verso la fine, siamo stati bravi a sbloccarla e a portarla dalla nostra parte. Era importante prendere i tre punti perché venivamo da una sconfitta, ma bisogna da adesso iniziare a costruire la propria classifica, anche se ci vogliono almeno sette-otto giornate affinché si possa vedere un assestamento della graduatoria. In ogni caso il calcio non ti concede la possibilità di rifiatare e domenica c'è già un altro impegno delicato dal momento che ospiteremo la Paolana, squadra che sta dimostrando di essere tra le candidate ai primi posti».