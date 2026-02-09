La formazione della Piana batte 2-0 la Gioiese grazie a Filì e Khoris: «Non voglio dare un'occhiata alla classifica ma solo al lavoro che stiamo facendo durante la settimana»

Secondo derby di fila per la Virtus Rosarno che, dopo essere uscita scottata contro la Palmese una settimana fa, si riscatta contro gli altri "cugini" della Gioiese in occasione della ventesima giornata del campionato di Promozione B. Finisce 2-0, con una partita subito in discesa grazie al gol fulmineo di Filì dopo soli tre minuti, mentre il raddoppio è firmato dal nuovo arrivato Khoris.

Le parole di Nocera

Un successo che rilancia la compagine amaranto nelle zone medio-alte della classifica. Nel post partita, il tecnico Graziano Nocera ha dichiarato: «Anche settimana scorsa abbiamo fornito una buona prestazione ma senza portare punti a casa. Questa volta invece abbiamo conquistato il bottino pieno, seppur contro una squadra che aveva necessità di punti pesanti per la salvezza. Partita bella e combattuta dove alla fine ne siamo usciti vincitori, gestendo bene ogni situazione nel corso dei novanta minuti e prevalendo sulla voglia di vincere della controparte viola».

Al momento la classifica è in secondo piano, come afferma lo stesso tecnico: «Non voglio dare un'occhiata alla classifica ma solo al lavoro che stiamo facendo durante la settimana. Prima della partita non dovevamo pensare che, in caso di sconfitta, ci dovevamo guardare indietro e, allo stesso modo, ora che abbiamo vinto non vogliamo e non possiamo guardare avanti. Siamo una squadra giovanissima e, in questo mercato, abbiamo aggiunto esperienza grazie a un profilo come Khoris. Ora viviamo di giornata in giornata».