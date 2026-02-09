La classifica, prima della partita, lasciava intuire un risultato già atteso. Al termine dei novanta minuti, la sfida tra Stilomonasterace e Castrovillari ha rispettato il pronostico, ma non è stata una passeggiata. La formazione di mister Giuseppe Papaleo centra la terza vittoria consecutiva grazie al 3-1 finale, firmato dalle reti di Furina, Waller e Dorato, mantenendo così il terzo posto.

Le parole di mister Papaleo

Al termine della gara, ai microfoni di LaC News24, il tecnico Giuseppe Papaleo ha dichiarato: «Posso dire che è stata una grande vittoria contro una squadra organizzata e ostica. Il primo tempo è stato equilibrato, anche se eravamo partiti bene. In seguito c'è stato un po' di nervosismo in campo, ma nella ripresa abbiamo tenuto costantemente il pallino del gioco e non c'è stata storia, poiché abbiamo giocato praticamente a una porta sola. Ci godiamo questo successo e andiamo avanti per la nostra strada e per il nostro obiettivo finale».