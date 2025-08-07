La prima settimana di agosto è ormai andata via e quasi tutte le squadre dei principali campionati dilettantistici hanno iniziato la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Ciò però non ferma le trattative e i colpi di mercato, ma anche le news societarie, che coinvolgono in questo caso il campionato di Eccellenza. Ecco allora i principali movimenti delle ultime ore nel massimo campionato regionale.

Progetto comune

Prima di entrare nel dettaglio per quel che riguarda gli ultimi colpi, da menzionare la sorta di fusione societaria tra il Soriano e la Real Fabriziese: nasce infatti l'Ags Soriano-Fabrizia. Una comunione di intenti tra le due dirigenze, con i neo-soci fabriziesi che daranno una mano agli impegni gravosi del club rossoblù in Eccellenza, ma anche il Fabrizia sarà attivamente coinvolto dal momento che vedrà lo svolgersi di tutte le partite casalinghe dell'Under 19 Ags Soriano-Fabrizia. Un percorso comune che travalica i confini sorianesi, tentando di abbracciare l'intero comprensorio delle preserre. Inizia da qui dunque il percorso comune tra Ags Soriano e Fabrizia.

Paolana, rinnovo di spessore

Passando invece al mercato focus su Paolana, Stilomonasterace e Virtus Rosarno. Conferma innanzitutto le proprie ambizioni la Paolana. Il club tirrenico non solo ha annunciato innesti importanti come Mercuri e Crucitti, ma si tiene strette anche le pedine già in casa, per mantenere alto il tasso di esperienza che ci vuole per primeggiare nel campionato di Eccellenza. Ecco allora che è realtà il prolungamento di Michele Vitale. Un altro grande uomo di esperienza viene confermato in squadra, pronto a dare tutto ancora una volta per i nostri colori e, senza grossi dubbi, uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni nel panorama dilettantistico come suggerisce il suo percorso calcistico. Per lui sarà un’altra stagione in biancazzurro, con la stessa grinta, determinazione e passione che ha sempre dimostrato in campo. Un punto di riferimento dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Si muovono Stilomonasterace e Virtus Rosarno

Lo Stilomonasterace ha annunciato l’ingaggio di Roman Lonzo, classe 2001, attaccante argentino di grande talento e prospettiva. Cresciuto calcisticamente in patria, il ventiquattrenne arriva alla sua prima esperienza in Italia con alle spalle già diverse presenze nelle prime squadre del campionato argentino, dove ha dimostrato carattere e qualità. Attaccante duttile e moderno, può agire sia da prima punta che da esterno offensivo, su entrambe le corsie. Dotato di ottima tecnica individuale, rapidità e capacità di adattamento, Lonzo rappresenta una pedina importante per lo scacchiere offensivo di mister Papaleo. Un profilo giovane ma già maturo, pronto a mettersi in gioco in un campionato competitivo e a dare il massimo.



Non trascura assolutamente nulla la Virtus Rosarno che continua nella sua campagna di rafforzamento estiva, in vista di affrontare il prossimo campionato di Eccellenza dopo circa vent’anni di assenza. Il club amaranto vuole affrontarlo da protagonista ma ciò non vuol dire solo prendere grandi nomi. Valido anche il reparto Under, e a tal proposito il club rosarnese annuncia l’ingaggio del promettente centrocampista, classe 2008, Andrea Migale. Può giocare sia da play che da mezzala, un profilo moderno e dinamico. Proviene dalla Gioiese, dove ha fatto parte dell’Under 19 e ha già esordito in Eccellenza nella scorsa stagione. Il suo percorso è appena iniziato, ma la direzione è chiara. Perché alla Virtus i giovani non si mettono da parte. Si mettono al centro.