Pesante sconfitta interna per la Palmese che crolla, davanti ai propri tifosi, contro un Trebisacce schiacciasassi (decimo risultato utile consecutivo e nove vittorie) vittorioso per 2-4. Partita bella, vivace e ricca di gol, decisa da un implacabile Cruz (autore di una tripletta. I neroverdi hanno cercato in tutti i modi di restare in partita grazie a un eroico Le Piane (doppietta) ma non basta.

Parla Bracco

Ecco le parole di mister Saso Bracco, nella conferenza stampa post partita: «Dispiace perché, nonostante giocavamo contro una squadra fortissima, tutte queste differenze di risultato non le ho viste. Purtroppo noi abbiamo peccato il non essere troppo cattivi, agonisticamente parlando, e questo ci ha fatto un po' uscire fuori dalla gara. Sullo 0-1 per loro eravamo riusciti a riprenderla, poi prendere subito il secondo gol ci ha tagliato le gambe. nel complesso, la partita la stavamo affrontando proprio come l'avevamo preparata in settimana, quindi ai ragazzi non posso dire nulla».

Cruciale poi l'espulsione: «L'ingenuità forse è stata nella prima ammonizione. In ogni caso, anche in dieci abbiamo fatto una grande prestazione e messo in difficoltà il Trebisacce, poi è normale che quando ti butti avanti per cercare di riaprirla, qualcosa la concedi. C'è rammarico perché la differenza in questi quattro gol io non l'ho vista, soprattutto se confronto questa con la sconfitta di Brancaleone. In ogni caso, da queste sconfitte dobbiamo ripartire e cercare di prendere spunto per crescere».