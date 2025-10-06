Un turbinio di emozioni e di continui capovolgimenti di fronte, per un risultato in bilico fino all'ultimo respiro ma che ha deliziato la platea accorsa. Uno dei derby della Piana più belli degli ultimi anni, quello tra Cittanova e Gioiese e terminato con un pirotecnico 3-3. Spettacolo gol e salute: tutto questo c'è stato nella sfida che ha animato la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Nessun vincitore, ma a beneficiarne è stato lo spettacolo. Giallorossi sul doppio vantaggio con Meri e Muratore, Gioiese che dimezza lo svantaggio con Migale ma ancora Meri ristabilisce le distanze. In seguito Giannaula e D'Agostino fanno 3-3.

Pazza viola

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Claudio Tuoto: «La gara era partita malissimo dal momento che dopo due minuti eravamo già sotto a causa di un erroraccio a difesa piazzata. In seguito hanno trovato il raddoppio su lancio lungo. A quel punto abbiamo iniziato a giocare palla a terra e allo scadere del primo tempo abbiamo dimezzato lo svantaggio con Migale. Nella ripresa ancora su un altro nostro errore trovano il 3-1 e, nella fase finale, riusciamo prima a riaprirla e poi ad agguantarla. Sul 3-3 devo dire che ci ho creduto perché abbiamo avuto tante situazioni ma non siamo stati bravi ad approfittarne. Alla fine il pareggio è giusto. Alla vigilia della sfida avrei detto bicchiere mezzo pieno, ma dopo la partita dico menomale che è andata così».