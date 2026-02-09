La Palmese si conferma tra le squadre più in forma del girone di ritorno del campionato di Eccellenza e lo ha dimostrato anche domenica, in occasione della ventesima giornata, battendo a domicilio il Brancaleone e centrando la quarta vittoria consecutiva (quinto risultato utile di fila), mantenendo così l'imbattibilità nel 2026. I neroverdi si impongono per 0-2 grazie alle reti di Sissoko e Gonzalez, agguantando addirittura il quinto posto (ultimo utile per i play-off), che sembrava un miraggio solo poche settimane fa.

Le parole di Dal Torrione

Al termine della gara, ecco le parole del tecnico Mario Dal Torrione ai microfoni di LaC News24: «Quello di Brancaleone era un campo difficilissimo ed è proprio su questo terreno che loro costruiscono la propria forza. Sono stati tre punti importantissimi e fondamentali nel percorso che abbiamo avviato ma, soprattutto, sono tre punti che fanno morale».

Non si guarda la classifica: «Noi guardiamo solo il calendario - continua Dal Torrione - e già da lunedì metteremo in archivio questa partita per pensare poi alla prossima, quando ospiteremo una Rossanese che è a caccia di punti salvezza e sta cercando di uscire dalla zona play-out».