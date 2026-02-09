I neroverdi battono a domicilio il Brancaleone per 0-2: «Sono tre punti fondamentali per il percorso che abbiamo avviato, ma anche perché fanno morale»

La Palmese si conferma tra le squadre più in forma del girone di ritorno del campionato di Eccellenza e lo ha dimostrato anche domenica, in occasione della ventesima giornata, battendo a domicilio il Brancaleone e centrando la quarta vittoria consecutiva (quinto risultato utile di fila), mantenendo così l'imbattibilità nel 2026. I neroverdi si impongono per 0-2 grazie alle reti di Sissoko e Gonzalez, agguantando addirittura il quinto posto (ultimo utile per i play-off), che sembrava un miraggio solo poche settimane fa.

Le parole di Dal Torrione

Al termine della gara, ecco le parole del tecnico Mario Dal Torrione ai microfoni di LaC News24: «Quello di Brancaleone era un campo difficilissimo ed è proprio su questo terreno che loro costruiscono la propria forza. Sono stati tre punti importantissimi e fondamentali nel percorso che abbiamo avviato ma, soprattutto, sono tre punti che fanno morale».

Non si guarda la classifica: «Noi guardiamo solo il calendario - continua Dal Torrione - e già da lunedì metteremo in archivio questa partita per pensare poi alla prossima, quando ospiteremo una Rossanese che è a caccia di punti salvezza e sta cercando di uscire dalla zona play-out».