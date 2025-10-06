Tre punti che potrebbero pesare come un macigno per la Reggioravagnese che, in occasione della quarta giornata del campionato di Eccellenza, si impone di misura sulla Paolana e trova un successo di grande spessore. La compagine amaranto, davanti ai propri tifosi, dopo una gara di grande equilibrio trova il lampo con il suo attaccante principe, Luis Simigliani, alla mezz'ora del secondo tempo. La formazione di mister Pietro Candido sale a quota 9 punti, al secondo posto in solitaria, dietro solamente al Praiatortora.

Soddisfatto Candido

Dell'importanza di questa sfida ne è certamente consapevole lo stesso mister Candido, come testimoniano le sue parole in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sono contento dell'atteggiamento che i ragazzi hanno dimostrato fino a oggi e per questo non gli posso dire niente, perché quello che prepariamo durante la settimana lo ripropongono perfettamente in campo. Si meritano senz'altro questa vittoria, avvenuta contro un avversario forte e interpretata benissimo fin dal primo minuto di gioco. In seguito loro sono rimasti in dieci uomini e noi siamo stati bravi a gestire, ma anche in parità numerica abbiamo imposto il nostro gioco. L'unico rammarico, forse, è che nel primo tempo non siamo riusciti a concretizzare quanto creato».

Contro lo scetticismo

Un ottimo avvio di stagione per la formazione amaranto, che suona anche come una risposta silenziosa a chi in estate era scettico: «Sapevamo che non sarebbe stato facile - continua il tecnico - ricostruire una squadra da zero e tutta nuova, ma anche questo è merito dei ragazzi che hanno subito creato un ottimo ambiente. Adesso archiviamo questi tre punti e guardiamo alla prossima».